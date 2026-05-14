Casarano travolge il Renate 3-0 e vola al secondo turno dei playoff di Serie C

- Il Casarano compie l’impresa in trasferta e si qualifica al secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, superando con un netto 3-0 il Renate nella gara di ritorno. Un risultato che ribalta il confronto dopo la sconfitta per 0-2 subita all’andata al “Capozza” e consente alla formazione pugliese di proseguire il proprio cammino nella post-season.

La partita si apre subito con ritmi elevati e occasioni da entrambe le parti. Dopo appena 2 minuti Grandolfo sfiora il vantaggio per il Casarano, mentre al 18’ Ekuban e al 20’ Delcarro rendono pericoloso il Renate. I pugliesi rispondono ancora con Grandolfo, vicino al gol di testa al 25’ e nuovamente al 41’.

Il match si sblocca al 37’, quando Cerbone trova la rete dell’1-0 con un preciso destro su assist di Logoluso. Poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio: al 45’ un’autorete di Ori, nel tentativo di anticipare Grandolfo su cross ancora di Cerbone, porta il Casarano sul 2-0.

Nella ripresa la formazione ospite chiude i conti già all’8’, quando Grandolfo firma il terzo gol di testa su assist di Chiricò. Al 12’ il Casarano resta in dieci per l’espulsione di Versienti per doppia ammonizione, ma riesce comunque a controllare la gara.

Il Renate prova a reagire: al 18’ Vesentini non concretizza una buona occasione, mentre al 21’ Bonetti colpisce il palo. Al 33’ viene anche annullata una rete per fuorigioco, episodio che spegne definitivamente le speranze di rimonta. Nel finale, al 91’, Anelli non trova la porta e al 93’ Maiello fallisce il possibile quarto gol per il Casarano.

Con questa vittoria, il Casarano accede al secondo turno nazionale dei playoff. Il sorteggio stabilirà il prossimo avversario nei prossimi giorni. Le gare sono previste con andata domenica 17 maggio e ritorno mercoledì 20 maggio.