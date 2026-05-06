Caso Chiara Poggi, Sempio in Procura a Pavia: silenzio al pm e nuove audizioni

PAVIA - Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, si è presentato nella mattinata in Procura a Pavia, dove era stato convocato per essere interrogato. L’uomo, tuttavia, non risponderà alle domande dei magistrati.Secondo la strategia difensiva, prima dell’interrogatorio verrà predisposta una “consulenza personologica”, affidata a uno psicoterapeuta, finalizzata a inquadrare il profilo dell’indagato.Nel frattempo, sempre a Pavia, è in corso l’audizione di Marco Poggi, fratello della vittima.Ieri hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. L’audizione di Stefania sarebbe durata quasi tre ore.Gli atti istruttori rientrano nella fase preliminare che precede la possibile chiusura delle indagini nei confronti di Sempio e una eventuale richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura.Parallelamente, è attesa anche un’istanza di revisione del processo da parte della difesa di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione.