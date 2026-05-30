Castellaneta, UIL FP Taranto denuncia il CUP del San Pio: “Attese fino a 50 minuti e un solo operatore in servizio”

Lunghe code, attese estenuanti e personale insufficiente. È la situazione denunciata dalla UIL FP Taranto riguardo al Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’ospedale, dove, secondo il sindacato, i cittadini sono costretti ad attendere fino a 50 minuti per effettuare una prenotazione o pagare una prestazione sanitaria.

La segnalazione arriva a seguito di un monitoraggio effettuato nella giornata di ieri, durante il quale le file si sarebbero protratte dalle ore 8.30 fino alle 12.30. Alla base del problema vi sarebbe la presenza di un solo operatore incaricato di gestire l’intero servizio, con inevitabili ripercussioni sui tempi di attesa e sulla qualità dell’assistenza.

«È una situazione insostenibile – denuncia Giovanni Maldarizzi, segretario generale della UIL FP Taranto –. Non è accettabile che pazienti, anziani, donne e lavoratori debbano attendere ore soltanto per prenotare una visita specialistica. Occorre intervenire immediatamente con nuove assunzioni e una migliore organizzazione del servizio».

A confermare le criticità è anche Giacomo Di Pietro, segretario territoriale UIL FP Taranto, che riferisce di aver verificato personalmente la situazione negli ultimi giorni. «Ho parlato con l’operatore presente – spiega – e mi è stato confermato che, in caso di ferie o malattia, non esistono sostituti. Con l’arrivo dell’estate il rischio è che la situazione peggiori ulteriormente, con un solo addetto chiamato a sostenere l’intero carico di lavoro».

Secondo il sindacato, i dati raccolti evidenziano un’attesa media superiore ai 50 minuti e condizioni lavorative particolarmente gravose per il personale in servizio. «Non si tratta soltanto di un problema organizzativo – aggiunge Di Pietro – ma di una criticità che incide direttamente sul diritto dei cittadini ad accedere in tempi adeguati alle prestazioni sanitarie».

La UIL FP Taranto chiede quindi alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero un intervento urgente per rafforzare l’organico del CUP, garantire sostituzioni durante i periodi di assenza del personale e migliorare complessivamente l’organizzazione del servizio, affinché le difficoltà attuali non diventino una condizione permanente per utenti e operatori.