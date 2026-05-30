Operazione antidroga e contro le armi: oltre 1.300 arresti in tutta Italia, 28 in provincia di Bari

BARI - Si è conclusa ieri una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del porto abusivo di armi e alla prevenzione di episodi di violenza, soprattutto tra i più giovani. L’attività è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e di numerosi uffici delle Questure italiane.

Il bilancio dell’operazione è significativo: sono state arrestate 1.335 persone, tra cui 31 minorenni, mentre altre 2.358 sono state denunciate a piede libero, delle quali 142 minori. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 430 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

Particolarmente rilevante anche il fronte del contrasto alle armi. Gli agenti hanno sequestrato 111 armi da fuoco, comprese armi lunghe, un fucile d’assalto Colt AR-15, diverse armi da guerra, un giubbotto antiproiettile e numerose munizioni. Recuperate inoltre 250 armi bianche, tra cui coltelli, machete, accette, tirapugni, sfollagente telescopici, taser e fionde.

Nel corso dell’operazione sono state identificate complessivamente 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini più sensibili e nelle aree frequentate dalla movida notturna, considerate luoghi a maggiore rischio per il consumo e lo spaccio di droga.

Bari: 28 arresti e oltre 58 chili di hashish sequestrati

L’operazione ha interessato anche la provincia di Bari attraverso una serie di servizi straordinari disposti dal Questore Annino Gargano e svolti dal personale della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, con il supporto degli uffici della Questura.

I controlli hanno riguardato in particolare il centro cittadino e la città vecchia, portando all’arresto di 28 persone per reati legati allo spaccio di droga, alla detenzione e al porto illegale di armi e ad altri reati contro il patrimonio.

Nel capoluogo pugliese gli agenti hanno sequestrato circa 58 chilogrammi di hashish, 170 grammi di cocaina, 21 grammi di eroina e 47 grammi di marijuana. Durante le perquisizioni sono state inoltre rinvenute e sequestrate tre pistole, un fucile e tre coltelli.

L’intensificazione dei controlli si inserisce nel più ampio piano di sicurezza predisposto dopo i recenti episodi di cronaca che hanno visto il verificarsi di agguati armati e attentati incendiari nel territorio barese. Le attività investigative e di prevenzione proseguiranno anche nelle prossime settimane per rafforzare la sicurezza nelle aree più esposte ai fenomeni criminali.