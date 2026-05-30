Ceglie Messapica celebra la 11ª Lunga Notte delle Chiese: una serata tra fede, cultura e arte nel segno di San Francesco



CEGLIE MESSAPICA (BR) – Venerdì 5 giugno 2026 la Chiesa di Maria Immacolata Madre della Divina Provvidenza ospiterà l’undicesima edizione della Lunga Notte delle Chiese, l’iniziativa nazionale che trasforma i luoghi di culto in spazi aperti all’incontro, alla riflessione e alla condivisione attraverso arte, musica, teatro e cultura. – Venerdì 5 giugno 2026 la Chiesa di Maria Immacolata Madre della Divina Provvidenza ospiterà l’undicesima edizione della Lunga Notte delle Chiese, l’iniziativa nazionale che trasforma i luoghi di culto in spazi aperti all’incontro, alla riflessione e alla condivisione attraverso arte, musica, teatro e cultura.





L’edizione 2026 sarà dedicata al tema "HOME – Francesco va’ e ripara la mia Casa", un richiamo profondo al messaggio di San Francesco d’Assisi nell’anno in cui ricorrono gli ottocento anni dalla sua morte. Un tema che invita a riscoprire il significato autentico della casa come luogo di appartenenza, accoglienza, identità e speranza.





L’invito rivolto al Santo di Assisi, «Francesco, va’ e ripara la mia casa», diventa oggi una chiamata collettiva a ricostruire relazioni, comunità e senso dell’abitare. Come sottolineano gli organizzatori, l’obiettivo non è restaurare muri, ma contribuire a "riparare" il tessuto umano e spirituale delle nostre comunità.





La manifestazione, patrocinata dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, si svolgerà dalle ore 19.00 alle 23.30 presso la Chiesa di Maria Immacolata in via Marconi 64.





Il programma





La serata prenderà il via alle ore 19.00 con la presentazione dell’evento a cura del parroco don Giacomo Lombardi.

Alle 19.30 spazio alla musica con "Fratello Sole e Sorella Luna", una raccolta di canti ispirati al Cantico delle Creature, proposta dall’Associazione dei Portatori di Gioia.

Alle 20.00 la storica e docente Olga Sarcinella presenterà l’incontro "L’impronta ecologica di San Francesco", dedicato all’attualità del pensiero francescano sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Alle 20.30 sarà inaugurata la mostra fotografica "Incontrando Sorella Morte", curata dalla fotografa Delfina Todisco, un percorso visivo dedicato al transito di San Francesco e alla riflessione sul limite umano.

La musicista e musicologa Maria Antonietta Epifani guiderà alle 21.00 l’appuntamento "A tavola con Francesco", mentre alle 21.30 la compagnia teatrale amatoriale "Nunzia Stoppa" metterà in scena l’azione teatrale "Francesco va’ e ripara la mia Casa".

A chiudere la manifestazione, alle 22.00, sarà lo spettacolo "Dove è odio, fa’ che io porti l’amore", realizzato dal Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce e Ceglie Messapica in collaborazione con Art Move Centro Studi Danza e una voce narrante.





Una chiesa aperta alla comunità





La Lunga Notte delle Chiese rappresenta un’occasione unica per vivere gli spazi ecclesiali in una dimensione diversa, accogliente e partecipativa, dove spiritualità e cultura si incontrano per offrire momenti di crescita personale e comunitaria.