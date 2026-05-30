La luce di Caravaggio nel cuore del Quartiere delle Ceramiche: il Centro Culturale 'Giuseppe Battista' presenta il romanzo 'Per la Spada e per la Fede' di Elio Dalto



Venerdì 5 giugno, sulla Terrazza Caretta, una serata speciale che unisce la grande letteratura storica alla secolare tradizione artigianale e artistica di Grottaglie.





GROTTAGLIE (TA) - Il Centro Culturale "Giuseppe Battista" - APS è lieto di invitare la cittadinanza, gli appassionati e gli organi di stampa a un appuntamento culturale di grande spessore: la presentazione ufficiale dell'ultimo romanzo storico di Elio Dalto, intitolato "Per la Spada e per la Fede. Un cavaliere dell'Ordine di Malta e il mistero della morte di Caravaggio".





L'evento si terrà venerdì 5 giugno alle ore 19:00 in una cornice d'eccezione: la Terrazza Caretta, situata nel cuore del suggestivo Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie. La scelta del luogo non è casuale: l'iniziativa intende creare un dialogo profondo e sinergico tra l'arte letteraria e il valore storico e plastico del territorio. La straordinaria tradizione figulina grottagliese, che da secoli modella la materia e la luce, si fa così palcoscenico ideale per ospitare un romanzo in cui la luce – quella rivoluzionaria e drammatica dei dipinti di Caravaggio – è l'assoluta protagonista e lo spartiacque delle vicende umane narrate.





Ambientato tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, il romanzo di Elio Dalto proietta il lettore in un Mediterraneo dominato da guerre e giochi di potere, seguendo il percorso di formazione del nobile veneziano Gabriele Dall'Alto all'interno dell'Ordine di Malta. Il fulcro dell'opera è lo sconvolgente incontro del protagonista con Michelangelo Merisi, il Caravaggio: un uomo tormentato, feroce e umano, capace di trasformare la pittura in verità assoluta. Sullo sfondo aleggia l'enigma della misteriosa e controversa morte del pittore, custode di una verità scomoda nascosta tra le mura di Malta.





Programma della serata:





Saluti istituzionali:

- Ciro Marseglia – Presidente del Centro Culturale "Giuseppe Battista" - APS

- Stella Caretta – Maioliche Caretta, in rappresentanza dello storico spazio artigianale che ospita l'iniziativa e ne condivide lo spirito di promozione artistica.





Coordinamento e moderazione:

- Lilli D'Amicis – Giornalista e direttrice della testata Oraquadra.info.





Dialogo con l'Autore:

- Maria Rosaria Quaranta – Docente di Storia dell'Arte, che approfondirà i complessi legami tra la narrazione storica e l'universo cromatico e concettuale del Caravaggio.

- Colonnello Mauro Lastella – Esercito Italiano.

- Sarà presente l'Autore, Elio Dalto.





Con questa iniziativa, il Centro Culturale "Giuseppe Battista" e la realtà di Maioliche Caretta ribadiscono l'importanza di fare rete sul territorio, legando la presentazione di un'opera di rilevanza nazionale alla riscoperta e alla celebrazione della bellezza architettonica e manifatturiera locale.





La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare. L’ingresso è libero.