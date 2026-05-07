Comunali Conversano, Lovascio presenta la coalizione: “Pronti alla stagione delle grandi opere”

CONVERSANO - In un anfiteatro gremito Giuseppe Lovascio ha presentato ufficialmente la coalizione che lo sosterrà alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Conversano. Nel corso dell’incontro il candidato sindaco ha ripercorso alcuni dei principali risultati ottenuti nelle precedenti esperienze amministrative e illustrato le linee guida del progetto per i prossimi anni.

Lovascio ha ricordato gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio comunale, tra cui la Torre poligonale del Castello, sottolineando le ricadute occupazionali legate alle attività culturali e turistiche. Tra i temi affrontati anche la scuola, con investimenti sugli edifici scolastici e sui servizi per l’infanzia, e l’ambiente, settore nel quale la raccolta differenziata avrebbe raggiunto l’80%.

Il candidato ha evidenziato inoltre il potenziamento della struttura comunale, passata da 75 a 101 unità, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi ai cittadini. Sul fronte ambientale ha richiamato il tema della discarica Martucci, dichiarando che gli sviluppi più recenti renderebbero “altamente improbabile” una riapertura dell’impianto.

Nel settore sanitario Lovascio ha ricordato il riconoscimento dell’ospedale di comunità e della casa di comunità, con lavori attualmente in corso, mentre in ambito sociale ha citato l’attivazione di nuovi servizi, cinque nuove piazze e un centro anziani che conta circa 400 iscritti.

Spazio anche al turismo: secondo Lovascio, la città avrebbe registrato una crescita costante delle presenze fino a raggiungere quota 121mila visitatori nell’ultimo anno.

“I prossimi cinque anni saranno il periodo delle grandi opere”, ha dichiarato il candidato, invitando a mantenere un clima di confronto sereno durante la campagna elettorale e ribadendo di non voler attaccare gli avversari politici.

Nel corso della serata sono state presentate anche le otto liste che compongono la coalizione: Innoviamo, Popolari con Lovascio, Conversiamo per la città, Attivamente per Conversano, Norba, Esserci, Conversano Domani, Radici e Orizzonti.

Il prossimo appuntamento elettorale sarà domenica 10 maggio alle 20.30 in Piazza Carmine con l’evento “Giuseppe racconta… Conversano, ieri oggi e domani”, dedicato al bilancio delle esperienze amministrative passate e alle prospettive future per la città.