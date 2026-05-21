CRV, salto di qualità: l’ASD Calcio Ragazzi Valenzano celebra 48 anni e conquista il 2° livello FIGC

BARI - L’ASD Calcio Ragazzi Valenzano (CRV) festeggia 48 anni di attività con una stagione che segna un passaggio significativo nella sua storia sportiva e organizzativa. Il club raggiunge infatti il 2° livello FIGC, un riconoscimento che premia un percorso di crescita strutturale e metodologica costruito nel tempo.Il traguardo non viene considerato un punto di arrivo, ma l’esito di una trasformazione profonda che ha coinvolto tutti gli aspetti della società, dentro e fuori dal campo.Uno degli elementi centrali della stagione è stato il rafforzamento dello staff tecnico e sanitario. La CRV ha infatti introdotto una squadra multidisciplinare composta da psicologa, biologo nutrizionista, preparatori atletici e fisioterapisti, con l’obiettivo di seguire gli atleti in modo completo, curandone preparazione fisica, benessere mentale e alimentazione. Parallelamente sono stati organizzati incontri formativi rivolti ad atleti e famiglie su temi legati allo sport, alla salute e alla crescita personale.La stagione ha segnato anche un importante sviluppo sul piano internazionale grazie ai progetti di mobilità europea. Alcuni componenti dello staff hanno svolto un’esperienza formativa in Slovacchia, da cui è nato un gemellaggio con il club FK Galaktik Kosice. Il progetto ha già prodotto risultati concreti, con la visita in Puglia di una selezione Under 17 slovacca che ha disputato amichevoli con squadre locali, contribuendo a un’iniziativa di scambio sportivo e culturale.Soddisfazione è stata espressa dal presidente Claudio Carone, che ha sottolineato come i risultati ottenuti siano il frutto di un percorso in continua evoluzione, caratterizzato da nuovi progetti e dalla volontà di miglioramento costante.Sulla stessa linea il direttore tecnico Antonio Carone, che ha evidenziato la crescita del movimento giovanile e la collaborazione con la ASD Nicassio, definita ormai un partner strategico, oltre al potenziamento della scuola portieri, sempre più partecipata e strutturata.A completare il percorso di crescita societaria, la CRV ha annunciato anche l’attivazione della possibilità di destinare il 5 per mille all’associazione, uno strumento che permetterà di sostenere i futuri progetti del club senza costi aggiuntivi per i cittadini.Un risultato che segna una nuova fase per la società di Valenzano, sempre più orientata a un modello sportivo moderno, integrato e aperto anche alla dimensione sociale e internazionale.