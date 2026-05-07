Cultura e Futuro: I Libri della Biblioteca 'Acclavio' Rigenerano le Scuole di Taranto



L’Amministrazione Comunale promuove la circolarità del sapere: il patrimonio librario non più in uso alla Biblioteca Civica Pietro Acclavio viene ceduto gratuitamente alle biblioteche degli Istituti Scolastici. L’Assessora alla Pubblica Istruzione, Maria Lucia Simeone: «Un atto etico per la crescita consapevole delle nuove generazioni».





TARANTO - Il libro, "invenzione perfetta", non smette mai di vivere, ma si trasforma per continuare a nutrire le menti. Con questo spirito di rigenerazione culturale, la Biblioteca Civica Pietro Acclavio ha dato il via a un’importante iniziativa di solidarietà e promozione della lettura, destinata a rafforzare il legame tra le istituzioni culturali e il mondo della scuola.





Nell’ambito delle periodiche operazioni di scarto – necessarie per garantire il rinnovamento, la coerenza scientifica e la funzionalità delle collezioni – l’Amministrazione Comunale ha scelto di non disperdere il patrimonio documentale in uscita, ma di rimetterlo in circolo. Attraverso un indice appositamente creato, le scuole del territorio potranno richiedere e ottenere gratuitamente i volumi, arricchendo così le proprie biblioteche interne.





L’operazione si svolge sotto l’egida della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, che ha esaminato e valutato gli elenchi nel pieno rispetto delle linee guida ministeriali, garantendo il rigore scientifico della procedura.





Non si tratta di una semplice operazione gestionale, ma di una precisa scelta politica ed etica. La Biblioteca Acclavio, presidio storico del sapere, riafferma la sua missione: non solo conservare, ma agire come volano per la crescita sociale. Cedendo i volumi alle scuole, l'ente comunale investe direttamente sul diritto allo studio e sulla democratizzazione della cultura.





"Questa iniziativa privilegia la circolarità del sapere" – ha dichiarato l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Maria Lucia Simeone – "e rappresenta l’ennesimo tassello dell’attenzione che questa Amministrazione riserva alle politiche giovanili. Promuovere la lettura nelle scuole è una priorità assoluta per garantire una crescita armonica alle nuove generazioni e costruire una società più critica, attenta e consapevole".





Tutti gli interessati a cogliere questa opportunità potranno consultare l’elenco dei libri disponibili e trovare tutte le indicazioni operative sulle piattaforme istituzionali:





Sito del Comune di Taranto: https://www.comune.taranto.it/it/news/avviso-pubblico-cessione-gratuita-del-materiale-librario-della-biblioteca-pietro-acclavio











