'DAB Festival 2026', Bari capitale della danza contemporanea: al Teatro Piccinni sette spettacoli tra prime nazionali ed eventi urbani



Bari si prepara ad accogliere una nuova edizione del DAB Festival – DanzaABari 2026, la rassegna dedicata alla danza contemporanea che dal 24 maggio al 7 giugno trasformerà il Teatro Comunale Piccinni in un laboratorio di visioni, corpi e linguaggi artistici. Il titolo scelto per questa edizione, "Everybody dance!", sintetizza il cuore del festival: il corpo come spazio di conoscenza, trasformazione e relazione, in un tempo segnato da profondi cambiamenti sociali e culturali. Bari si prepara ad accogliere una nuova edizione del DAB Festival – DanzaABari 2026, la rassegna dedicata alla danza contemporanea che dal 24 maggio al 7 giugno trasformerà il Teatro Comunale Piccinni in un laboratorio di visioni, corpi e linguaggi artistici. Il titolo scelto per questa edizione, "Everybody dance!", sintetizza il cuore del festival: il corpo come spazio di conoscenza, trasformazione e relazione, in un tempo segnato da profondi cambiamenti sociali e culturali.





Promosso dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture, il festival propone sette spettacoli, un evento speciale diffuso negli spazi urbani, cinque esclusive regionali e una prima nazionale assoluta, offrendo uno sguardo articolato sulle traiettorie della coreografia contemporanea italiana ed europea.





Ad inaugurare il cartellone, il 24 maggio, sarà Humanos della compagnia pugliese Eleina D., con concept e regia di Vito Leone Casano e Alberto Mocellin e coreografia di Vito Leone Casano. Lo spettacolo fonde danza e acrobatica aerea in un ambiente scenico sospeso, interrogando identità e controllo sociale attraverso un linguaggio fisico potente e visionario. In scena Claudia Cavalli, Marco Curci, Erica Di Carlo, Francesco Ayrton Lacatena, Antonella Piazzolla, Roberto Vitelli e Samuel Puggioni.





Il 25 maggio spazio alla prima nazionale di Shared Pulse, progetto che unisce Equilibrio Dinamico Ensemble e Verve, compagnia formata dai diplomati della Northern School of Contemporary Dance di Leeds. Lo spettacolo mette in dialogo le creazioni di quattro importanti firme della scena europea: Oona Doherty, Leone d’Argento alla Biennale Danza 2021, Andrea Costanzo Martini, Tu Hoang e Louis Thuriot. La direzione artistica di Verve è affidata a Matteo Marfoglia, mentre Equilibrio Dinamico Ensemble è guidato da Roberta Ferrara.





Il 26 maggio il Spellbound Contemporary Ballet presenterà Vivaldiana, esclusiva regionale con coreografia e regia di Mauro Astolfi. Lo spettacolo rilegge l’universo musicale di Antonio Vivaldi attraverso una scrittura coreografica contemporanea che restituisce il carattere ribelle e innovativo del compositore veneziano.





Tra gli appuntamenti più attesi del festival c’è anche Sulla leggerezza della Compagnia Virgilio Sieni, in scena il 28 maggio in esclusiva regionale e unica data pugliese. Ideato da Virgilio Sieni, lo spettacolo si ispira alle Lezioni americane di Italo Calvino e riflette sul concetto di leggerezza come pratica di ascolto, memoria e relazione.





Il festival tornerà poi a vivere negli spazi aperti della città con l’evento speciale del 30 e 31 maggio: Le classique c’est chic! di e con Anna Basti, progetto partecipativo che invita cittadini e non professionisti a riappropriarsi del corpo e dello spazio pubblico attraverso la danza classica.





Il 5 giugno sarà la volta di Sconfinamenti, esclusiva regionale ideata dal coreografo Nicola Galli insieme a Rodrigo D’Erasmo, violinista e polistrumentista degli Afterhours. Lo spettacolo nasce dall’improvvisazione e mette in relazione musica e danza in una partitura condivisa.





A chiudere la rassegna, il 7 giugno, sarà Asteroide di e con Marco D’Agostin, vincitore del Premio UBU 2025 come miglior spettacolo di danza. Un lavoro che intreccia autobiografia, musical e riflessione scientifica per interrogare la fragilità dell’esistenza e la capacità dell’arte di rigenerarsi.





Numerose anche le promozioni dedicate alle scuole di danza dell’area metropolitana di Bari, al Liceo Coreutico e al DAMS cittadino. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Piccinni, online su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Sipario alle ore 20.30.