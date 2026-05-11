Dal 14 al 18 maggio la Puglia protagonista alla più importante manifestazione editoriale italiana



La Vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia prenderà parte all’edizione 2026 del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio presso il Lingotto Fiere, uno degli appuntamenti culturali più importanti e attesi del panorama nazionale. La Vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia prenderà parte all’edizione 2026 del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio presso il Lingotto Fiere, uno degli appuntamenti culturali più importanti e attesi del panorama nazionale.





La presenza istituzionale della Regione Puglia al Salone conferma l’impegno costante nella promozione della cultura, della lettura e del patrimonio editoriale pugliese, valorizzando autori, editori e realtà culturali del territorio all’interno di una vetrina di rilievo internazionale. Nel corso della manifestazione, il vicepresidente parteciperà a incontri istituzionali, presentazioni editoriali e momenti di confronto dedicati alle politiche culturali, al sostegno dell’editoria indipendente e alla diffusione della lettura tra le nuove generazioni.





"La partecipazione della Puglia al Salone Internazionale del Libro rappresenta un’occasione preziosa per raccontare l’identità culturale della nostra regione, sostenere il lavoro degli operatori del settore e rafforzare il dialogo tra istituzioni, autori ed editori" dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia.





Durante i cinque giorni della manifestazione, lo spazio dedicato alla Puglia ospiterà eventi, presentazioni e iniziative finalizzate a promuovere le eccellenze culturali regionali, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione culturale, della memoria, dell’inclusione e della valorizzazione dei territori.





La partecipazione al Salone del Libro si inserisce nel più ampio percorso di promozione culturale avviato dalla Regione Puglia, volto a incentivare la crescita del comparto editoriale e a rafforzare il ruolo della cultura come strumento di sviluppo sociale ed economico.