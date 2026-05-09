'Diversa': il singolo d'esordio di Sofia è un grido silenzioso di chi cerca di imparare ad amarsi

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C’è una fragilità autentica che attraversa ogni parola di "Diversa", il brano d’esordio di Sofia Antonietta Roma, in arte Sofia. Una canzone intensa e profondamente personale che affronta temi universali come l’insicurezza, il senso di inadeguatezza e il difficile rapporto con sé stessi, trasformando emozioni intime in musica capace di arrivare dritta al cuore. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://open.spotify.com/intl-it/track/1WH9Pku03rgx8jDtQxUx5G.

"Diversa" nasce come un dialogo interiore continuo, quasi uno sfogo sussurrato davanti allo specchio. Nel testo emerge la sensazione di non riconoscersi più, di sentirsi estranei alla persona che si è diventati e alla vita che si immaginava di vivere. Sofia racconta il peso dell’autocritica, le paranoie, la paura di non essere abbastanza e quel desiderio costante di cambiare per riuscire finalmente a stare bene con sé stessi.

Il ritornello racchiude tutta la forza emotiva del brano: "Continuo a guardarmi e sperare che un giorno troverò la forza di amare anche me, anche così".

È proprio qui che si trova il cuore della canzone: non solo il dolore, ma anche la speranza. Nonostante le ferite interiori e la difficoltà di accettarsi, resta viva la volontà di crescere, guarire e imparare ad amarsi, anche nelle proprie fragilità.

Musicalmente, "Diversa" si muove tra sonorità intime ed emotive, lasciando spazio alle parole e all’interpretazione intensa dell’artista. Il brano è stato prodotto da Triode Music ed è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music e Deezer.

Dietro questo debutto c’è una giovane artista con idee chiare e una forte sensibilità musicale. Sofia, nata nel 2007 e originaria di Ceglie Messapica, coltiva la passione per la musica fin da bambina. Canta e suona il pianoforte da quando era piccola e considera la musica il mezzo più sincero per esprimere ciò che prova davvero. Il suo sogno nasce guardando Amici di Maria De Filippi, quando a soli otto anni immaginava sé stessa un giorno su un palco importante. Da allora non ha mai smesso di credere nella musica e nella scrittura, trovando ispirazione in artiste italiane come Gaia, Angelina Mango e Sarah Toscano, ma anche in icone internazionali come Dua Lipa, Rihanna, Taylor Swift e Tate McRae. Con "Diversa", Sofia apre ufficialmente il suo percorso artistico, scegliendo di partire dalla verità delle emozioni. Un esordio sincero, delicato e coraggioso, che rappresenta non solo una canzone, ma anche l’inizio di una storia tutta da scrivere.

Per seguire il percorso artistico di Sofia si può visitare il suo profilo Instagram @sofiaantonietta_

Ecco qui il testo di "Diversa" di Sofia

DIVERSA (Sofia)

A volte mi guardo allo specchio
e non mi riconosco più
il volto è lo stesso ma dentro c’è un’altra
quello che vedo, quello che sono
mi odio, mi sento lontana
come se fossi un’estranea
nella vita che avevo sognato
ma che poi non è arrivata

Se fossi stata diversa
se solo avessi il coraggio di cambiare
forse sarei riuscita a non cadere
a non farmi male da sola
Se avessi voluto essere diversa
continuo a guardarmi e sperare
che un giorno troverò la forza di amare
anche me, anche così

Mi chiedo ogni giorno se
la colpa è mia o del destino
se è stato il tempo a farmi così
o se sono io a non sapere scegliere
sogno di essere quella che non sono
quella che non si perde mai
ma ogni volta mi trovo a chiedermi se
basta davvero volere per cambiare?

Se fossi stata diversa
se solo avessi il coraggio di cambiare
forse sarei riuscita a non cadere
a non farmi male da sola
Se avessi voluto essere diversa
continuo a guardarmi e sperare
che un giorno troverò la forza di amare
anche me, anche così

forse è così che crescerò, forse un giorno sarò lei

Se fossi stata diversa
se solo avessi il coraggio di cambiare
forse sarei riuscita a non cadere
a non farmi male da sola
Se avessi voluto essere diversa
continuo a guardarmi e sperare
che un giorno troverò la forza di amare
anche me, anche così
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