'Diversa': il singolo d'esordio di Sofia è un grido silenzioso di chi cerca di imparare ad amarsi



C’è una fragilità autentica che attraversa ogni parola di "Diversa", il brano d’esordio di Sofia Antonietta Roma, in arte Sofia. Una canzone intensa e profondamente personale che affronta temi universali come l’insicurezza, il senso di inadeguatezza e il difficile rapporto con sé stessi, trasformando emozioni intime in musica capace di arrivare dritta al cuore. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link C’è una fragilità autentica che attraversa ogni parola di "Diversa", il brano d’esordio di Sofia Antonietta Roma, in arte Sofia. Una canzone intensa e profondamente personale che affronta temi universali come l’insicurezza, il senso di inadeguatezza e il difficile rapporto con sé stessi, trasformando emozioni intime in musica capace di arrivare dritta al cuore. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://open.spotify.com/intl-it/track/1WH9Pku03rgx8jDtQxUx5G





"Diversa" nasce come un dialogo interiore continuo, quasi uno sfogo sussurrato davanti allo specchio. Nel testo emerge la sensazione di non riconoscersi più, di sentirsi estranei alla persona che si è diventati e alla vita che si immaginava di vivere. Sofia racconta il peso dell’autocritica, le paranoie, la paura di non essere abbastanza e quel desiderio costante di cambiare per riuscire finalmente a stare bene con sé stessi.





Il ritornello racchiude tutta la forza emotiva del brano: "Continuo a guardarmi e sperare che un giorno troverò la forza di amare anche me, anche così".





È proprio qui che si trova il cuore della canzone: non solo il dolore, ma anche la speranza. Nonostante le ferite interiori e la difficoltà di accettarsi, resta viva la volontà di crescere, guarire e imparare ad amarsi, anche nelle proprie fragilità.





Musicalmente, "Diversa" si muove tra sonorità intime ed emotive, lasciando spazio alle parole e all’interpretazione intensa dell’artista. Il brano è stato prodotto da Triode Music ed è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music e Deezer.





Dietro questo debutto c’è una giovane artista con idee chiare e una forte sensibilità musicale. Sofia, nata nel 2007 e originaria di Ceglie Messapica, coltiva la passione per la musica fin da bambina. Canta e suona il pianoforte da quando era piccola e considera la musica il mezzo più sincero per esprimere ciò che prova davvero. Il suo sogno nasce guardando Amici di Maria De Filippi, quando a soli otto anni immaginava sé stessa un giorno su un palco importante. Da allora non ha mai smesso di credere nella musica e nella scrittura, trovando ispirazione in artiste italiane come Gaia, Angelina Mango e Sarah Toscano, ma anche in icone internazionali come Dua Lipa, Rihanna, Taylor Swift e Tate McRae. Con "Diversa", Sofia apre ufficialmente il suo percorso artistico, scegliendo di partire dalla verità delle emozioni. Un esordio sincero, delicato e coraggioso, che rappresenta non solo una canzone, ma anche l’inizio di una storia tutta da scrivere.





Per seguire il percorso artistico di Sofia si può visitare il suo profilo Instagram @sofiaantonietta_





Ecco qui il testo di "Diversa" di Sofia





DIVERSA (Sofia)





A volte mi guardo allo specchio

e non mi riconosco più

il volto è lo stesso ma dentro c’è un’altra

quello che vedo, quello che sono

mi odio, mi sento lontana

come se fossi un’estranea

nella vita che avevo sognato

ma che poi non è arrivata





Se fossi stata diversa

se solo avessi il coraggio di cambiare

forse sarei riuscita a non cadere

a non farmi male da sola

Se avessi voluto essere diversa

continuo a guardarmi e sperare

che un giorno troverò la forza di amare

anche me, anche così





Mi chiedo ogni giorno se

la colpa è mia o del destino

se è stato il tempo a farmi così

o se sono io a non sapere scegliere

sogno di essere quella che non sono

quella che non si perde mai

ma ogni volta mi trovo a chiedermi se

basta davvero volere per cambiare?





Se fossi stata diversa

se solo avessi il coraggio di cambiare

forse sarei riuscita a non cadere

a non farmi male da sola

Se avessi voluto essere diversa

continuo a guardarmi e sperare

che un giorno troverò la forza di amare

anche me, anche così





forse è così che crescerò, forse un giorno sarò lei





Se fossi stata diversa

se solo avessi il coraggio di cambiare

forse sarei riuscita a non cadere

a non farmi male da sola

Se avessi voluto essere diversa

continuo a guardarmi e sperare

che un giorno troverò la forza di amare

anche me, anche così