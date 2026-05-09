Lecce, presentazione del progetto 'Silent Salento' e nuovo corso Its Turismo Puglia



LECCE - Si è svolta venerdì presso la sede di Villa Mellone a Lecce, la conferenza stampa organizzata dall’ITS Academy Turismo Puglia dedicata alla presentazione del progetto "Silent Salento" e del nuovo percorso formativo ITS "Digital Video Design per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" per il biennio 2026–2028. - Si è svolta venerdì presso la sede di Villa Mellone a Lecce, la conferenza stampa organizzata dall’ITS Academy Turismo Puglia dedicata alla presentazione del progetto "Silent Salento" e del nuovo percorso formativo ITS "Digital Video Design per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" per il biennio 2026–2028.





La giornata è stata interamente dedicata all’innovazione nella narrazione del territorio e alle nuove professioni della comunicazione digitale.





Nel corso della conferenza è stato presentato il progetto "Silent Salento", nato nell’ambito del percorso di “Digital storytelling, audiovisivo e multimedialità” dell’ITS Academy Turismo Puglia per il Turismo, i Beni e le Attività Culturali ed Artistiche con sede a Lecce.





Il progetto prende forma attraverso una pagina Instagram e un sito web pensati per raccontare il Salento da una prospettiva autentica e alternativa rispetto ai tradizionali circuiti turistici.





Al centro dell’iniziativa vi è il concetto di silenzio inteso non come assenza, ma come spazio di ascolto e di riscoperta dei luoghi più nascosti e identitari del territorio. "Silent Salento" si propone infatti come un invito a rallentare, osservare e riconnettersi con l’anima più intima del Salento.





La proposta di lavorare sulla dimensione del silenzio è nata da alcuni studenti e ha subito coinvolto l’intero gruppo. Da qui è iniziato un viaggio attraverso il territorio, durante il quale studenti e docenti hanno incontrato storie, luoghi e persone, cercando di far emergere aspetti autentici e inediti, mai raccontati prima.





Gli studenti hanno voluto evidenziare, attraverso "Silent Salento", come sia possibile raccontare la bellezza del nostro territorio dissociandolo dal frastuono e dal caos spesso associati ad esso. I ragazzi hanno scelto di partire dalla storia della nostra terra e delle persone che la abitano. Per farlo, sono usciti dall’aula e si sono messi alla scoperta di quattro realtà diverse ovvero: Il campo dei giganti, La casa laboratorio di Renzo Buttazzo, Palazzo Comi a Lucugnano e la bottega di Maurizio Buttazzo.





La dimensione di quiete e silenzio analizzata dagli studenti si inserisce perfettamente anche nelle nuove dinamiche del turismo contemporaneo. Oggi, infatti, il mercato turistico guarda con crescente interesse al fenomeno del "silent travel", una forma di viaggio che interpreta come nuovo lusso il distacco dalla connessione continua, privilegiando esperienze autentiche, lente e immerse nella tranquillità. Una tendenza che rappresenta anche un importante potenziale di sviluppo per il territorio.





Durante l’evento sono stati mostrati in anteprima alcuni dei contenuti audiovisivi realizzati dagli studenti e pubblicati sulla pagina Instagram @silentsalento.





I docenti e i tutor hanno voluto valorizzare il lavoro di ricerca svolto dagli studenti: un percorso lungo e meticoloso, al quale ciascuno ha contribuito mettendo a disposizione non solo le competenze sviluppate durante il biennio, ma anche il proprio bagaglio personale e creativo.





È stato inoltre presentato il nuovo corso ITS "Digital Video Design per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", con gli interventi della Presidente dell’ITS Academy Turismo Puglia Giuseppa Antonaci, del docente Fabio Viola, e di Roberta Marazia, Direttrice del percorso.





La giornata ha visto protagonisti gli studenti del percorso di Digital Storytelling del biennio 2024–2026, impegnati - insieme ai docenti - in attività laboratoriali e dimostrazioni pratiche dedicate a fonia e musica per il cinema, video mapping, riprese con droni, regia e montaggio video, fotografia, game design e utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata alla produzione di contenuti digitali e al marketing del patrimonio culturale.





Le attività si sono concluse in serata con un evento aperto al pubblico che ha previsto uno spettacolo di video mapping sulla facciata di Villa Mellone, realizzato con il professor Andrea Di Tondo, seguito da un aperitivo con buffet e dj set.