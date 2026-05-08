Domenica 10 maggio a Presicce - Acquarica l'anteprima della dodicesima edizione del Festival Armonia



Narrazioni in Terra d’Otranto con Stefano Petrocchi, Mario Desiati e Jana Karsaiová





Mentre tutto brucia è il tema scelto per la dodicesima edizione di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto, il festival diffuso ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’associazione NarrAzioni, con la collaborazione di Mario Desiati. Domenica 10 maggio (ore 19:00 | ingresso libero) il Palazzo Ducale di Presicce-Acquarica ospiterà un’anteprima organizzata in collaborazione con Stregonerie. Premio Strega tutto l’anno, la rassegna letteraria ideata e diretta da Isabella Pedicini e Melania Petriello con Aurora Lobina, in sinergia con l’azienda Strega Alberti e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, dedicata alle protagoniste e ai protagonisti e alle storie del Premio Strega, dalla sua nascita ai nostri giorni. Ospiti di questo appuntamento, moderato dalle stesse Pedicini e Petriello, con la partecipazione di Mario Desiati, saranno Stefano Petrocchi e Jana Karsaiová.





Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci presenterà il suo nuovo libro “Romanzo privato” pubblicato da Mondadori. Al centro c’è proprio Maria Bellonci, figura decisiva della letteratura italiana: autrice capace di indagare con rigore e immaginazione i personaggi del passato, soprattutto del Rinascimento, ma anche protagonista assoluta della vita culturale del Novecento. A lei si legano l’esperienza degli Amici della domenica e la nascita del Premio Strega, fondato insieme a Guido Alberti. Petrocchi ricostruisce la sua biografia partendo dal 1986, l’anno in cui, dopo la morte, Maria Bellonci ricevette con voto quasi plebiscitario il premio da lei stessa ideato, per poi tornare alla giovinezza inquieta, all’incontro con Goffredo Bellonci, al loro amore segreto e alla loro intensa collaborazione intellettuale. Attraverso amicizie, relazioni, carte e documenti inediti, il volume restituisce la complessità di una donna, di una scrittrice e di uno sguardo femminile capace di attraversare la storia e trasformarla in narrazione.





Jana Karsaiová, candidata al Premio Strega nel 2022, parlerà invece di “Io non parlo russo” pubblicato da Feltrinelli. Il romanzo segue Hana, giornalista di una radio italiana, che torna a Bratislava per votare e seguire le elezioni slovacche. Il Paese che ritrova è mutato: attraversato da spinte nazionaliste, populiste, filorusse e antieuropee. Anche suo fratello Martin è cambiato, diventando sostenitore attivo della destra populista e autore di video cospirazionisti pubblicati online con il nome di Tommaso l’Incredulo. Dopo la vittoria elettorale dei populisti, Hana si trova coinvolta nella ricerca del nipote Tomáš, scomparso insieme a una compagna di scuola. Il viaggio la conduce fino alla chata di famiglia, dove scopre la presenza di Levan, un rifugiato nascosto. Da quel momento, il passato personale di Hana – la sua esperienza di straniera in Italia, la fatica per ottenere la cittadinanza, il senso di spaesamento e appartenenza – riaffiora con forza.





IL TEMA





L’edizione 2026, come detto, si muoverà sotto il segno di Mentre tutto brucia, un titolo che non allude soltanto alla crisi del presente, ma al fatto che proprio nei tempi dell’incendio si continui a leggere, pensare, immaginare. La lettura come gesto non ornamentale, ma necessario, forse persino come forma di resistenza. Questa tensione attraversa anche l’immagine del festival, firmata dall’illustratore Marco Cazzato: una donna vestita di nero che, assorta nella lettura, siede sopra una casa in fiamme, mentre dalle pagine del libro scorre una materia che sembra acqua, luce, salvezza. Il fuoco non è solo distruzione, ma lo sfondo del nostro tempo; il libro non è semplicemente rifugio, ma possibilità di trasformazione. Da questo cortocircuito visivo e simbolico nasce questo tema. Al suo dodicesimo anno, Armonia conferma una struttura articolata in più percorsi che dialogano tra loro e si apre con una novità.





I PATTI PER LA LETTURA





Il festival letterario, organizzato in collaborazione con il Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo, non è solo un'occasione di incontro, ma il momento culminante di un lavoro di promozione della lettura che l’associazione, la libreria e la loro rete portano avanti durante tutto l’anno attraverso scuole, gruppi di lettura, laboratori, incontri e percorsi rivolti a lettrici e lettori di diverse generazioni. In quest'ottica rientra l’evento di sabato 27 giugno a Lucugnano che prevede l’avvio del percorso partecipato di scrittura del Patto per la Lettura della Regione Puglia, con il coordinamento di NarrAzioni e la partecipazione dei Patti per la lettura regionali.





ANTICIPAZIONI





Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, per il nono anno, torna l'ormai tradizionale tappa salentina dello Strega Tour, che riunirà a Specchia, per la prima volta in questo borgo, gli autori candidati all'ottantesima edizione del Premio Strega. Presenteranno il proprio romanzo Maria Attanasio (giovedì 21), Mauro Covacich e Teresa Ciabatti (venerdì 22), Nadeesha Uyangoda e Alcide Pierantozzi (sabato 23), Christian Raimo, Elena Rui, Matteo Nucci e Michele Mari (domenica 24). L'appuntamento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e BPER Banca. Sabato 27 e domenica 28 giugno l'atrio e le sale di Palazzo Comi a Lucugnano accoglieranno le due serate dedicate al Premio Calvino, dove il fresco vincitore terrà la sua prima presentazione pubblica; domenica 12 luglio a Leuca un incontro speciale, nell’ambito di Discorsi Mediterranei. Domenica 26 luglio il vincitore del Premio Strega 2026 sarà a Lecce. Tra luglio e agosto, Armonia Off proporrà altre presentazioni e incontri tra Alessano e Castrignano del Capo con alcuni tra i maggiori scrittori e scrittrici italiani, con conversazioni e appuntamenti che continueranno a intrecciare narrazione, attualità e relazione con il pubblico, proseguendo nel cuore dell’estate il lavoro di comunità intorno ai libri. Dal 2 al 4 ottobre a Santa Maria di Leuca si terrà Pitch on the Beach, un nuovo format dedicato allo scouting e al confronto intorno alle voci femminili della narrativa, pensato come spazio di ascolto, presentazione e dialogo attorno alla scrittura emergente e organizzato in collaborazione con l’associazione Matera Letterature e l’agenzia Grandi & Associati. Sempre a ottobre (data da definire) l’Agorà del Consiglio della Regione Puglia ospiterà l’incontro con un protagonista del Premio Strega 2026 e la mostra di Libri d’Artista a cura di Maddalena Castegnaro.





LA PRESENTAZIONE UFFICIALE





Il programma dell’edizione sarà presentato sabato 16 maggio alle 11:00 al Salone Internazionale del Libro di Torino, nello Stand della Regione Puglia, in un incontro che sarà anche occasione per raccontare, attraverso un gioco-campagna elettorale dedicato ai candidati scrittori proposti dagli studenti, il rapporto che Armonia continua a costruire tra narrativa e nuove generazioni. Come ogni anno, il festival, infatti, ribadisce la propria vocazione: la letteratura come spazio aperto di relazione, pensiero e comunità, mai come recinto. Nata nel 2017, l'associazione culturale NarrAzioni si impegna a promuovere la lettura nel Salento, rendendola un potente strumento di sviluppo del territorio. Con un’attività costante, l’associazione collabora con enti pubblici e privati per la valorizzazione del libro e della cultura.





Info