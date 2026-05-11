Erosione costiera in Puglia, Lanotte: “Iter fermo, servono risposte e coerenza sui fondi”

BARI - Torna al centro del dibattito politico il tema dell’erosione costiera in Puglia, con una nuova presa di posizione del consigliere regionale di Forza Italia Marcello Lanotte, che denuncia uno stallo nell’attuazione degli interventi programmati.

Secondo Lanotte, dopo annunci e incontri istituzionali, la situazione sarebbe oggi ferma: “Dopo gli annunci e gli slogan che hanno partorito solo pochi spiccioli rispetto alle reali esigenze, ecco che nulla si muove sulla questione dell’erosione costiera”, ha dichiarato.

“Iter bloccato dopo la delibera”

Nel suo intervento, il consigliere regionale sostiene che, dopo l’approvazione di una delibera, la macchina amministrativa si sarebbe arenata. La Regione avrebbe dovuto procedere con l’emanazione delle determine per l’assegnazione delle risorse e con la predisposizione delle schede tecniche necessarie ai Comuni per accedere ai finanziamenti.

Un processo che, secondo Lanotte, avrebbe dovuto coinvolgere anche il coordinamento delle Province, ma che al momento risulterebbe ancora fermo.

“Risorse attese dai territori”

Il nodo principale riguarda i fondi destinati agli interventi di contrasto all’erosione, considerati urgenti da diversi territori costieri. In alcuni casi, sottolinea il consigliere, si tratterebbe di situazioni particolarmente critiche, come nel caso di Barletta, dove sarebbero necessari interventi immediati per il ripristino e la messa in sicurezza di aree e infrastrutture.

L’appello alla Regione

Lanotte ha quindi rivolto un appello al presidente della Regione, sollecitando la riattivazione dell’iter amministrativo: “È necessario dare un segnale concreto di coerenza e attenzione alle comunità”.

La vicenda riporta al centro il tema della gestione delle risorse per la tutela delle coste pugliesi, una questione da tempo al centro del confronto tra amministrazioni locali e Regione.