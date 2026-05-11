Bari, aperte le iscrizioni al trasporto scolastico 2026/2027: domande fino al 30 giugno
BARI - La ripartizione Politiche educative e giovanili del Bari ha annunciato l’apertura delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2026/2027.
La procedura è attiva da lunedì 11 maggio e resterà disponibile fino a martedì 30 giugno 2026. L’iscrizione deve essere effettuata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, come tutori o affidatari.
Come presentare la domanda
Sono previste tre modalità di iscrizione:
- Online tramite portale del Comune, accedendo con credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE)
- Con assistenza nei Punti di facilitazione digitale, presenti in ogni Municipio, su prenotazione telefonica o tramite URP
- Modulo cartaceo, con supporto degli operatori nei Municipi di appartenenza per l’inserimento dei dati in piattaforma
Pagamenti e assegnazione delle fermate
Il pagamento del servizio sarà richiesto solo dopo l’assegnazione della fermata, che dovrà risultare compatibile con le esigenze della famiglia. Le modalità di pagamento saranno comunicate successivamente agli iscritti.
Per procedere sarà necessario conservare il codice ID ricevuto via email al momento della registrazione.
Informazioni e dettagli
Tutte le condizioni di accesso al servizio, le tariffe e le informazioni complete sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Bari, nella sezione dedicata al trasporto scolastico.