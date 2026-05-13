Fabio Insenga presidente di giuria della Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane



Il vicedirettore di Adnkronos guiderà la giuria alla quinta edizione del premio per i giornalisti under45 che si sono occupati di tematiche green. «Riconoscere il talento e valorizzarlo è una strada obbligata per chiunque voglia investire sul futuro del giornalismo» commenta, «va percorsa tutti i giorni»





MILANO – Sarà Fabio Insenga, vicedirettore di Adnkronos, a presiedere giuria dell’edizione 2026 della Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane, il premio rivolto ai giornalisti under45 che si sono occupati di temi legati a sostenibilità, riciclo ed economia circolare.





Firma autorevole dell’informazione politica ed economica, Insenga si è occupato anche di cronaca e cultura, per approdare poi all’economia. È stato capo della redazione economica di Adnkronos, dove ha scritto di conti pubblici, di politica economica e industriale, e ha seguito le grandi vicende bancarie e finanziarie. Tra il 2003 e il 2018 ha seguito l’attività delle Autorità di vigilanza e della Bce. Dal 2018 alla fine del 2021 è stato anche direttore di Fortune Italia.





«Riconoscere il talento e valorizzarlo è una strada obbligata per chiunque voglia investire sul futuro del giornalismo» afferma Fabio Insenga. «Va percorsa tutti i giorni e in ogni ambito dell’informazione. Un premio come quello ideato da CONAI può dare un contributo importante in questo senso, soprattutto in un settore, quello della sostenibilità e in particolare delle tematiche ambientali, che va protetto dalle fake news e raccontato con rigore, responsabilità e passione».





La giuria sarà chiamata anche quest’anno a selezionare i due vincitori della Fenice: uno per la categoria audiovisivo e uno per quella dedicata agli scritti, premiando lavori capaci di raccontare con efficacia e credibilità le sfide della transizione ecologica e dell’economia circolare.





«In un panorama dove il tema della sostenibilità è spesso vittima di polarizzazioni e narrazioni superficiali, la Fenice CONAI riafferma la centralità di un giornalismo capace di affrontare la complessità», commenta Ignazio Capuano, presidente CONAI. «L’autorevolezza di Fabio Insenga come presidente della giuria per questa quinta edizione risponde anche all'esigenza di valorizzare un’informazione ambientale che non si limiti a riportare i fatti, ma offra chiavi di lettura profonde. Con questo riconoscimento vogliamo continuare a investire sul talento dei giovani giornalisti, sostenendo la costruzione di una cultura della sostenibilità solida e libera da slogan».





Come nelle precedenti edizioni, saranno ammessi articoli e servizi audiovisivi pubblicati tra la Giornata mondiale della Terra 2025 e quella del 2026. Le candidature sono gratuite: c’è tempo fino al 30 giugno.





La Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane è patrocinata dall’Ordine dei Giornalisti. Main partner del premio sono Legambiente e il Festival del giornalismo culturale che animerà Urbino all’inizio di ottobre: anche quest’anno i due vincitori saranno premiati proprio durante il festival.



