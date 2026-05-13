La prevenzione scende in Piazza: arriva a Taranto il 'Villaggio della Salute' di Dr. Max



Sabato 23 maggio screening gratuiti accessibili a tutti in Piazza Maria Immacolata: un’intera giornata dedicata al benessere della comunità con consulenze specialistiche e aree dedicate alla salute di ossa, sangue, cuore e pelle. Per il secondo anno, Dr. Max trasforma il cuore di Taranto in un villaggio dedicato alla cura della persona, con l’obiettivo di rendere la prevenzione accessibile, semplice e più vicina alle persone, rafforzando l’idea di farmacia come presidio di salute. L’iniziativa si inserisce nel quadro di una joint venture siglata da Dr. Max con Farma.Invest, attraverso il Gruppo Alioth. Partito quest'anno con l'acquisizione di 8 farmacie, il progetto rappresenta una base solida e già operativa per potenziare la crescita sul territorio





TARANTO - Dr. Max, secondo operatore più importante specializzato nella gestione delle farmacie in Europa e in Italia, Sabato 23 maggio organizza il “Villaggio della Salute” a Taranto: un evento gratuito aperto alla cittadinanza, dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione, con un focus particolare sul melanoma e sul benessere cardiovascolare. Realizzato in collaborazione con Technology Health Systems (THS) e il patrocinio del Comune di Taranto e l’Azienda Sanitaria Locale Taranto, il “Villaggio della Salute” mira a offrire un’esperienza semplice, accessibile e inclusiva, promuovendo un approccio consapevole alla cura della propria salute. L’evento, alla sua seconda edizione, è frutto della joint venture siglata dal gruppo Dr. Max con Farma.Invest attraverso il Gruppo Alioth. Partito quest'anno con l'acquisizione di 8 farmacie, il progetto rappresenta una base solida e già operativa per potenziare la crescita sul territorio.





Il "Villaggio della Salute" prenderà vita in Piazza Maria Immacolata, dalle ore 09:00 alle 19:00, trasformando un luogo simbolo della città in un'area interamente dedicata al benessere, alla cura della persona e all'informazione su questi temi. L'iniziativa mira ad avvicinare i cittadini alla cultura della prevenzione, offrendo screening gratuiti e momenti di consulenza con specialisti qualificati. I partecipanti potranno seguire un percorso esperienziale: dopo essersi registrati al Welcome Point, avranno la possibilità di scegliere tra i diversi servizi proposti e accedere alle diverse aree del villaggio dedicate agli screening diagnostici. I cittadini potranno accedere gratuitamente a numerosi servizi di prevenzione e cura delle patologie ossee, ematiche, cardiache e cutanee.





Al termine degli screening, per incentivare la prosecuzione del percorso di cura, i partecipanti riceveranno un buono sconto dedicato e potranno ritirare i referti presso la farmacia Dr. Max Taranto Di Palma, situata nella stessa piazza del Villaggio. Inoltre, l'evento offrirà un'area ristoro e uno spazio kids pensato per le famiglie con bambini.





«Il Villaggio della Salute nasce da una sfida che ci sta particolarmente a cuore: rendere la prevenzione sempre più accessibile, portandola fuori dagli ambulatori e dentro la vita quotidiana delle persone. Fedeli alla nostra missione di rendere la salute accessibile a tutti, crediamo che la farmacia debba essere un presidio di salute centrale per ogni comunità: un luogo di ascolto, orientamento e fiducia, capace di accompagnare le persone dalla prevenzione al benessere quotidiano. È con questo spirito che abbiamo siglato una joint venture con Farma.Invest, per rafforzare la nostra presenza in Puglia grazie ad una rete, il Gruppo Alioth, solida e radicata sul territorio. Un progetto in cui crediamo profondamente e sul quale continueremo a investire per essere sempre più vicini alle persone e alle comunità locali», afferma Alessandro Urbani, CEO di Dr. Max Italia.





«Ancora una volta i farmacisti Alioth dimostrano di avere Taranto nel cuore. Una città che si prende cura di sé è una città che guarda al futuro. Il 23 maggio, nel cuore di Taranto, dove batte la vita della città, scegliamo la prevenzione come gesto concreto di attenzione verso le persone. Con entusiasmo e professionalità vogliamo trasformare la prevenzione in un momento di vicinanza, ascolto e cura. Prenderci cura dei nostri pazienti con dedizione e passione è ciò che da sempre ci contraddistingue sul territorio ed è anche il modo più autentico per prenderci cura di Taranto, una città che da quasi dieci anni sentiamo profondamente nostra», dichiara Mario Muzio, CEO di Alioth.





Le farmacie Dr. Max coinvolte nell'iniziativa sono in: Via Galileo Galilei 20/A, Via Acacia 2-4, Via Pisa 12, Via Federico Di Palma 1 e Piazza Garibaldi 22 a San Giorgio Ionico.





Con questa iniziativa Dr. Max intende consolidare il ruolo della farmacia come punto di riferimento per il benessere quotidiano e la prevenzione. Il “Villaggio della Salute” sottolinea l’impegno di Dr. Max nel voler rendere la prevenzione sempre più accessibile, portandola al di fuori dei contesti sanitari tradizionali e integrandola nella vita di tutti i giorni. Il progetto consolida la presenza di Dr. Max in Puglia, dove l'insegna ha recentemente scelto di investire per potenziare la rete di farmacie presenti sul territorio con l’obiettivo di renderle veri e propri centri di prossimità per la comunità.