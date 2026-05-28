Fasano, conferenza stampa di presentazione cartellone 'WOW! Fasano'
Appuntamento il prossimo lunedì 1° giugno nella Sala di Rappresentanza a Palazzo di Città alle ore 17:00
FASANO (BR) – La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del cartellone di eventi estivi WOW! Fasano, organizzato dal Comune di Fasano.
Saranno presenti per illustrare il programma di eventi estivi, il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria l’Assessore alla Cultura Cinzia Caroli, e l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi.
L'appuntamento è in Sala di Rappresentanza a Palazzo di Città alle ore 17:00 di lunedì 1° giugno.