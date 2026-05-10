Festa della mamma, il messaggio della premier Meloni: “Essere mamma è il dono più grande”

ROMA - In occasione della festa della mamma, la premier Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio sui social dedicato a tutte le madri, soffermandosi sul valore e sulla complessità della maternità.

“Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni”, ha scritto la presidente del Consiglio.

Meloni ha poi rivolto un pensiero a tutte le mamme, sottolineando il valore dei gesti quotidiani e spesso invisibili: “Essere mamma vuol dire esserci sempre, anche quando si è stanche. Vuol dire mettere amore nei piccoli gesti, affrontare paure e sacrifici con coraggio, trovare forza anche quando sembra di non averne più”.

Nel messaggio la premier ha dedicato un ringraziamento a tutte le madri, da quelle impegnate ogni giorno senza sosta a quelle che vivono con discrezione le proprie responsabilità familiari: “Buona festa della mamma a tutte voi. Per tutto quello che siete. Per tutto quello che fate. Per l’amore immenso che ogni giorno regalate al mondo”.