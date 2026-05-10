Shah’s Halal Food sbarca a Foggia: apre la prima franchigia italiana del marchio newyorkese

FOGGIA - Foggia si prepara ad accogliere la prima franchigia italiana di Shah’s Halal Food New York, celebre catena statunitense specializzata in cucina halal, conosciuta a livello internazionale per i suoi standard di qualità e per una proposta gastronomica che unisce tradizione mediorientale e cultura street food americana.

Il nuovo locale aprirà in via Conte Appiano 12, nella zona della stazione ferroviaria, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per giovani, famiglie, studenti e lavoratori, contribuendo anche alla riqualificazione urbana del quartiere.

Nato nel 2005 da un food cart nel Queens, a New York, Shah’s Halal Food è oggi presente con oltre 130 sedi nel mondo. Il marchio è diventato celebre grazie a piatti iconici come chicken over rice, gyro, falafel, pita, salad bowl e alle famose white sauce e hot sauce che hanno conquistato milioni di clienti negli Stati Uniti e in altri Paesi.

L’apertura foggiana rappresenta un passaggio significativo anche sul piano economico e culturale. Dopo l’espansione in Inghilterra e nei Paesi scandinavi, il brand sceglie infatti Foggia come primo approdo italiano, in un momento in cui la Puglia rafforza i collegamenti internazionali anche grazie al volo diretto Bari-New York.

A guidare il progetto è l’imprenditore Sadat Sarwar, originario dell’Afghanistan, cittadino italiano e residente da anni a Foggia, già titolare dell’Afghan Market di via Trieste. L’iniziativa punta non solo a creare nuove opportunità occupazionali, ma anche a favorire integrazione e dialogo culturale attraverso il cibo.

Il locale sarà aperto sette giorni su sette, con orario prolungato fino all’una di notte e fino alle tre nei weekend, offrendo così un nuovo presidio serale per la città e una proposta gastronomica internazionale nel cuore del capoluogo dauno.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 17 maggio alle ore 18. Durante l’evento sarà organizzata una degustazione gratuita dei principali piatti del menù Shah’s Halal Food, in un appuntamento che punta a unire simbolicamente Foggia e New York attraverso sapori, culture e nuove prospettive di sviluppo urbano.