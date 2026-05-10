Bisceglie, Lucio Presta alle Vecchie Segherie Mastrototaro: presentato il libro “L’uragano”

BISCEGLIE – Un viaggio tra ricordi, carriera e riflessioni sul mondo dello spettacolo. Ieri sera alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, Lucio Presta ha presentato il suo libro “L’uragano. Sole, fulmini e saette”, edito da Piemme.

Il noto agente televisivo ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, tra successi, difficoltà e momenti di svolta nel panorama dell’intrattenimento italiano. A dialogare con l’autore sono stati Angela Bianca Saponari e Federico Zecca, docenti di Cinema al Dams dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Nel corso dell’incontro Presta ha raccontato la propria esperienza nel mondo dello spettacolo, ricordando le numerose edizioni del Festival di Sanremo e i rapporti con artisti e protagonisti della televisione come Roberto Benigni, Gianni Morandi, Amadeus e Paolo Bonolis.

L’agente ha inoltre affrontato temi legati all’evoluzione del settore audiovisivo, soffermandosi sul ruolo della tv generalista in un’epoca dominata dalle piattaforme streaming e sulle nuove opportunità legate all’intelligenza artificiale.

Ampio spazio è stato riservato anche al dialogo con il pubblico, che ha partecipato con domande e curiosità.

In chiusura, Presta ha rivolto un messaggio ai giovani, invitandoli a non temere di uscire dagli schemi e a continuare a valorizzare l’esperienza della sala cinematografica: “È lì che le storie prendono vita”.