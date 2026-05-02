Festa di San Nicola, Leccese: “Nessuno rovinerà i festeggiamenti”

BARI – “Nessuno ci rovinerà la festa”. È un messaggio chiaro quello del sindaco di Bari Vito Leccese, che conferma senza esitazioni il programma dei festeggiamenti per San Nicola, nonostante il clima di tensione legato ai recenti episodi di cronaca.

Annullare o modificare l’evento, sottolinea il primo cittadino, “sarebbe una sconfitta per lo Stato e per tutti noi”. Negli ultimi giorni, infatti, l’attenzione sulla sicurezza è aumentata dopo alcune sparatorie nel centro storico e nel quartiere Libertà, oltre a due omicidi avvenuti a Bisceglie.

Una situazione che ha acceso l’allarme in vista della festa patronale, capace ogni anno di richiamare migliaia di cittadini, turisti e fedeli. Per questo, nei prossimi giorni è atteso a Bari il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che farà il punto sulle misure di sicurezza insieme alle autorità locali.

Nonostante il contesto, il sindaco si dice fiducioso: “Confido nella risposta che lo Stato saprà dare a questi fatti criminali, che non riguardano solo Bari ma anche altri territori e risultano tra loro collegati”.

Intanto, la città si prepara a vivere uno degli appuntamenti più identitari. “È la festa dei baresi — ricorda Leccese — e San Nicola rappresenta pace, inclusione e dialogo tra i popoli”.