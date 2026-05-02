De Santis: “Con i lavoratori Natuzzi fino a quando la vertenza non si risolverà”

“La crisi della Natuzzi è diventata il simbolo di tutte le vertenze in Puglia e per questo, come Partito Democratico, insieme ai sindacati, ai sindaci del territorio e al presidente Antonio Decaro, abbiamo deciso di essere qui oggi, Primo Maggio, al fianco dei lavoratori del distretto del mobile imbottito e delle loro famiglie.

Non possono e non devono essere loro a pagare il costo della crisi del settore. Si tratta di maestranze altamente qualificate, uomini e donne che rappresentano non solo la storia di questa azienda, ma anche dell’intera industria manifatturiera del Made in Italy. Lavoratrici e lavoratori mortificati da una produzione sempre più delocalizzata e da anni di cassa integrazione. Ora, la prospettiva di ulteriori licenziamenti è inaccettabile.

Come ha ricordato la nostra segretaria Elly Schlein, la nostra democrazia si fonda sul lavoro e da lì si deve ripartire.

Il governo deve intervenire consentendo il rientro delle produzioni delocalizzate e favorendo un processo di reindustrializzazione a tutela del lavoro, della dignità dei lavoratori e dell’intero sistema Paese. Si tratta di un’urgenza assoluta per il distretto murgiano del salotto, per la Puglia e per l’Italia”.