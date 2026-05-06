“Field Notes”: arte, memoria e paesaggio tra ulivi e suoni al Museo Archeologico “Sigismondo Castromediano” di Lecce

LECCE - Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18.00, presso il Museo Archeologico “Sigismondo Castromediano” di Lecce, si terrà l’inaugurazione della mostra “Field Notes”, un progetto espositivo che intreccia arti visive e ricerca sonora attraverso le opere di Donald Fels e le installazioni di Robert Millis.

La mostra si configura come una riflessione stratificata che prende avvio dall’ulivo, pianta emblematica del Salento, per esplorarne la storia millenaria e il profondo legame con le civiltà che hanno attraversato e plasmato il territorio del tacco d’Italia. Attraverso un linguaggio artistico multidisciplinare, il percorso espositivo mette in dialogo passato e presente, natura e cultura, memoria e trasformazione.

Il racconto si estende poi al tema dell’olio lampante, un tempo risorsa economica cruciale e vera e propria moneta di scambio, che contribuì a determinare una significativa stagione di sviluppo architettonico e urbano nel territorio salentino. Questo filo storico conduce fino alla contemporaneità, affrontando la drammatica emergenza causata dalla Xylella fastidiosa, che ha profondamente segnato il paesaggio e l’identità agricola della regione.

Ad accompagnare la mostra, un catalogo edito da Edizioni Esperidi, con testi degli stessi artisti, offre un ulteriore livello di approfondimento sui temi trattati.

Per informazioni: 0832 373572.