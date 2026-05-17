Juventus-Fiorentina 0-2 a Torino: bianconeri in crisi, Champions a rischio
TORINO - Colpo durissimo per la Juventus che a Torino cade 2-0 contro la Fiorentina, interrompendo la striscia di dieci risultati utili consecutivi in campionato e complicando seriamente la corsa alla qualificazione in Champions League. A una sola giornata dal termine, con il derby ancora da giocare, i bianconeri scivolano dal terzo al sesto posto.
La gara si apre con un buon approccio della squadra di Spalletti, pericolosa in avvio con Vlahovic, ma fermata da un attento De Gea. I viola rispondono con maggiore cinismo e al 34’ trovano il vantaggio grazie a Ndour, bravo a sorprendere la difesa bianconera e a battere Di Gregorio.
La Juventus prova a reagire, ma il portiere della Fiorentina si oppone ancora su Yildiz, mentre Harrison non riesce a trovare la giocata decisiva.
Nella ripresa arrivano anche due episodi chiave: prima la rete di McKennie annullata per fallo, poi il gol di Vlahovic cancellato per fuorigioco, che spegne definitivamente le speranze di rimonta.
Nel finale la Fiorentina chiude i conti all’83’ con Mandragora, autore di una conclusione di grande qualità che vale il definitivo 2-0.
Per la Juventus una sconfitta pesante sia sul piano del risultato che su quello psicologico, con la corsa Champions ora tutta da giocare negli ultimi 90 minuti di campionato.