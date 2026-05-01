Foggia, sabato i funerali di Stefania Rago: lutto cittadino. I figli: “Non lo perdoneremo mai”

FOGGIA - Saranno celebrati sabato mattina, nella parrocchia di San Michele a Foggia, i funerali di Stefania Rago, la 46enne uccisa nel suo appartamento dal marito. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Dall’autopsia emergono dettagli drammatici: la donna è stata colpita da quattro proiettili, esplosi a distanza ravvicinata, che hanno raggiunto il cuore, l’addome, il braccio e l’avambraccio destro. Non sarebbero stati riscontrati segni di colluttazione.

Per l’omicidio è in carcere il marito, Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni, accusato di omicidio volontario aggravato. L’uomo avrebbe utilizzato la propria arma di servizio.

Secondo quanto riferito dai figli della coppia, Jessica e Michael, la donna aveva già maturato la decisione di separarsi. Parole dure quelle espresse dai familiari: “Non lo perdoneremo mai”.

La città si prepara ora a dare l’ultimo saluto a Stefania Rago, mentre il caso riaccende l’attenzione sul tema della violenza domestica e dei femminicidi.