Foggia, incendio a Palazzo Dogana: fiamme da un cavo elettrico, nessun ferito

FOGGIA - Momenti di apprensione nel primo pomeriggio a Foggia, dove un incendio si è sviluppato all’interno di Palazzo Dogana, sede dell’amministrazione provinciale situata nella centralissima piazza XX Settembre.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sprigionate da un cavo elettrico posizionato nei pressi di una finestra affacciata sulla strada. L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo in breve tempo e a mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, non si registrano feriti: l’edificio era infatti vuoto al momento dell’incendio, essendo un giorno festivo. Restano ora da chiarire con precisione le cause del corto circuito che ha innescato le fiamme.