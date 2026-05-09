Francavilla Fontana, iniziativa di formazione "Adolescenti oggi: speranza per il futuro" a cura della Diocesi di Oria



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Oria organizza e promuove l’iniziativa di formazione dal titolo "Adolescenti oggi: speranza per il futuro", dedicata alle sfide educative contemporanee. - L’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Oria organizza e promuove l’iniziativa di formazione dal titolo "Adolescenti oggi: speranza per il futuro", dedicata alle sfide educative contemporanee.





L’incontro si terrà sabato 9 maggio 2026, alle ore 17.30, presso la parrocchia "Beata Vergine dei Sette Dolori" in Francavilla Fontana ed è rivolto in modo particolare a genitori ed educatori che desiderano approfondire le dinamiche relazionali e psicologiche del mondo giovanile.





L’intervento principale sarà affidato al dottor Ezio Aceti, noto psicologo ed esperto in psicologia infantile e dell’età evolutiva, che guiderà l’uditorio in una riflessione sulle potenzialità e sulle fragilità delle nuove generazioni.





Per favorire la massima partecipazione delle famiglie, l’organizzazione comunica che durante l’incontro sarà attivo un servizio di animazione per i bambini.