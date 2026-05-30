Frecciarossa diretto Lecce–Bari–Napoli: da luglio parte il nuovo collegamento ad alta velocità

BARI – Debutta il 1° luglio il nuovo Frecciarossa diretto Lecce–Bari–Napoli, il collegamento ad alta velocità operato da Trenitalia (Gruppo FS) che unisce per la prima volta senza cambi il Salento con il capoluogo campano, passando per la Puglia centrale e la dorsale adriatica.

I biglietti sono già in vendita per il servizio che rappresenta un ulteriore passo nell’integrazione della rete ferroviaria del Sud Italia.

Il treno partirà da Lecce alle 18.10 e dalla stazione di Napoli Centrale alle 6.45 dal giorno successivo, garantendo un collegamento diretto tra le due città in entrambe le direzioni.

Il convoglio effettuerà fermate a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, ampliando le possibilità di connessione lungo tutto l’asse sud-adriatico e verso la Campania.

Secondo quanto comunicato, il nuovo servizio consente di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della tratta Napoli-Cancello. L’obiettivo è migliorare la fluidità dei collegamenti tra Puglia e Campania, riducendo tempi e cambi e rafforzando il ruolo di Napoli come nodo strategico della mobilità nazionale.

Il collegamento si inserisce nella fase transitoria dei lavori per la futura linea AV/AC Napoli–Bari, infrastruttura destinata a ridurre ulteriormente i tempi di percorrenza una volta completata.