Nicolò Filippucci, l’estate con un’energia autentica nel nuovo singolo ''Mantra''





È disponibile da oggi in digitale e in radio “Mantra”, il nuovo singolo di Nicolò Filippucci. Un brano fresco e immediato, pensato per accompagnare l’estate con un’energia positiva e autentica, che rivela un nuovo lato del suo percorso artistico: più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Una canzone nata quasi da un’esigenza personale: trasformare in musica quel senso di leggerezza, libertà e voglia di vivere che caratterizza la stagione estiva.

“Per me un mantra è una parola, una sensazione o una musica che ti rimette in equilibrio. - racconta Nicolò - Volevo un brano che facesse questo: staccare dai pensieri e farti vivere il momento. Per me ‘Mantra’ è proprio questo: un loop positivo che ti cambia l’umore.”

Online anche l’official illustrated video di Mantra, che nasce dall’idea di trasformare la performance in un’esperienza visiva dinamica e contemporanea: le immagini vengono progressivamente contaminate da interventi grafici disegnati a mano, sketch, animazioni e layering visivi, dando vita a un linguaggio estetico fresco, pop e immediato. L’universo creativo del progetto prende ispirazione da reference internazionali come il videoclip di Where Are Ü Now di Justin Bieber e dall’estetica istintiva e performativa di APT. di Bruno Mars, rielaborate in una chiave personale e coerente con l’identità artistica di Nicolò.

“Mi sono sempre piaciuti quei video che sembrano vivi, quasi scarabocchiati addosso alla musica. Volevo qualcosa che avesse quell’energia: semplice da guardare ma pieno di dettagli e movimento” racconta Nicolò.

Nicolò Filippucci darà il via, il 12 giugno da Felizzano, al suo primo tour, “POSTI DOVE ANDARE SUMMER TOUR 2026”, prodotto da Magellano Concerti. Una serie di appuntamenti sui palchi estivi italiani che rappresentano una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album “Un posto dove andare” (Warner Records Italy).





POSTI DOVE ANDARE SUMMER TOUR 2026 - DATE:

12 giugno - Felizzano (AL) - Oltremodo Festival

20 giugno - Corciano (PG) - Arena 54

24 giugno - Perugia - L’Umbria Che Spacca

29 giugno - Rende (CS) - UnicalFesta

Calendario in aggiornamento



