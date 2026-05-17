Galatina, inaugurato “Cinema in Pediatria”: un progetto per rendere più serena la degenza dei bambini

GALATINA - Rendere l’ospedale un luogo più accogliente, colorato e meno traumatico per i piccoli pazienti. Con questo obiettivo è stato inaugurato il 16 maggio, all’ospedale di Galatina, il progetto “Cinema in Pediatria”, iniziativa pensata per migliorare il benessere psicologico dei bambini e dei ragazzi ricoverati nel reparto di Pediatria e Neonatologia.

La malattia e il passaggio improvviso dall’ambiente familiare a quello ospedaliero possono rappresentare un’esperienza difficile e destabilizzante per i più piccoli. Per questo motivo gli spazi dedicati alle cure pediatriche devono essere non solo funzionali, ma anche capaci di stimolare fantasia, gioco e serenità.

«Oggi abbiamo compiuto un altro importante passo avanti per rendere il reparto di Pediatria e Neonatologia di Galatina un vero centro di riferimento per il territorio salentino», hanno dichiarato Argentieri e De Matteis, presidenti rispettivamente della Virtus Basket Galatina e dell’associazione Ballaperme, promotori dell’iniziativa.

I due presidenti hanno sottolineato come il progetto sia stato possibile grazie alla collaborazione tra realtà associative, privati e istituzioni locali, in una sinergia costruita attorno ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Per il dottor Salvatore Avantaggiato, primario dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Galatina, iniziative di questo tipo rappresentano un supporto concreto anche dal punto di vista terapeutico.

Secondo il primario, infatti, la salute deve essere intesa sempre più come una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale. Aprire l’ospedale ad attività capaci di alleggerire il peso della degenza significa contribuire a creare un clima positivo che coinvolge bambini, famiglie e operatori sanitari.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli sponsor che hanno sostenuto il progetto, all’amministrazione comunale di Galatina, rappresentata da Daniela Sindaco e Vito Albano Tundo, ai vertici sanitari dell’ospedale – la direttrice sanitaria Paola Caloro e il direttore amministrativo Giuseppe De Maria – oltre al Commissariato della Polizia di Stato di Galatina e alla locale stazione dei Carabinieri guidata dal primo luogotenente Raffaele Lezzi.