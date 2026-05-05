Garlasco, settimana decisiva per le nuove indagini: oggi gli interrogatori delle sorelle Cappa

PAVIA - Potrebbe essere una settimana chiave per il delitto di Garlasco, a 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, mentre prosegue la nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia.Domani è previsto l’interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone investigativo. Sempre nella stessa giornata verrà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, chiamato a fornire ulteriori elementi utili agli inquirenti.Oggi, invece, davanti ai magistrati compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi.Il nuovo approfondimento giudiziario si inserisce nel contesto della precedente vicenda processuale che si è conclusa con la condanna definitiva a 16 anni di reclusione di Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della giovane.Le indagini in corso mirano ora a verificare eventuali nuovi riscontri e a chiarire ulteriori aspetti rimasti irrisolti, mentre si avvicina una possibile fase conclusiva dell’attività istruttoria.