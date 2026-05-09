'GenerAzioni in rete. Giovani, Donne e Lavoro. Analisi e prospettive del territorio': il 12 maggio l'incontro nel cortile di Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi



BRINDISI - "GenerAzioni in rete. Giovani, Donne e Lavoro. Analisi e prospettive del territorio" si terrà martedì 12 maggio alle ore 18:30 presso il cortile del Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi. - "GenerAzioni in rete. Giovani, Donne e Lavoro. Analisi e prospettive del territorio" si terrà martedì 12 maggio alle ore 18:30 presso il cortile del Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi.





L’incontro nasce dal percorso di discernimento che il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni porta avanti attraverso l’impegno costante e generoso delle realtà sociali che lo costituiscono.





L’esigenza è quella di osservare la realtà nitida e oggettiva della condizione occupazionale nel nostro territorio, con un focus specifico con coloro che affrontano le sfide del mercato attuale: i giovani e le donne. Un’esperienza di ascolto e riflessione con cui provare a dare un proprio specifico contributo ad un processo volto a fornire a istituzioni e comunità analisi e prospettive. L’obiettivo da raggiungere è quello di un coinvolgimento unitario per elaborare comunitariamente proposte reali ed efficaci.





I lavori saranno aperti e coordinati da Erika Basile, Animatrice di Comunità del Progetto Policoro, ruolo centrale nel raccordo tra le filiere che compongono il percorso diocesano.





Il cuore dell’evento sarà la Tavola Rotonda, un momento di confronto che vedrà la partecipazione di giovani rappresentanti di alcune realtà dell’Equipe diocesana: Casartigiani Nicholle Salerno, Cisl Beatrice Rubino, Confcommercio Gloria Maria Zurlo, Confindustria Laura De Rocco, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Cosimo Simone. Una lettura d’insieme a partire dal dialogo vissuto è affidata a S.E. il Prefetto, dott. Guido Aprea e a S.E. l’Arcivescovo mons. Giovanni Intini.