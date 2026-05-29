Gianfranco Zola premiato a “La Notte dei Leoni”





NAPOLI - Una notte di emozioni, sport e solidarietà ha acceso ieri sera, martedì 26 maggio 2026, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione de “La Notte dei Leoni”, l’evento benefico trasmesso in diretta su DAZN che ha riportato in campo alcune delle più amate leggende del calcio azzurro.

L’iniziativa ha riunito ex campioni, artisti e volti del mondo dello spettacolo in una serata dal forte valore umano e sociale.

Al centro dell’evento la sfida disputata davanti ad un pubblico caloroso e coinvolto che ha visto scendere in campo le squadre “Napoli Legends & Friends”, “World Legends & Friends” e la “Nazionale Attori 1971”, storica realtà impegnata da oltre 50 anni in eventi benefici e solidali.

Ad arbitrare il match Fabio Maresca, direttore di gara napoletano. La serata è stata accompagnata anche dalla presenza di Peppe Iodice, mentre l’Inno di Mameli è stato suonato dalla Fanfara dei Bersaglieri. Una cornice popolare, napoletana e televisiva, che ha trasformato una partita benefica in un grande evento cittadino.

La madrina della manifestazione è stata Francesca Fagnani,volto tra i più autorevoli e apprezzati del giornalismo e della televisione italiana. Con la sua presenza ha conferito ulteriore prestigio e profondità all’evento, incarnandone pienamente i valori di impegno civile, attenzione sociale e partecipazione umana. Da sempre attenta ai temi legati alle fragilità, all’inclusione e ai diritti, Francesca Fagnani ha rappresentato il punto d’incontro ideale tra sport, spettacolo e solidarietà, contribuendo a rendere “La Notte dei Leoni” non solo un grande evento sportivo, ma anche un importante momento di sensibilizzazione collettiva.

La manifestazione ha sostenuto la ricostruzione del teatro dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida e la Fondazione Santobono Pausilipon, trasformando il calcio in uno strumento concreto di solidarietà.

Tra i momenti più significativi della serata, la consegna del Premio alla Carriera Human Value Award a Gianfranco Zola, premiato dall’imprenditore Mauro Atturo per il suo straordinario percorso sportivo e umano.

Considerato una delle più grandi eccellenze del calcio italiano, Zola ha lasciato un segno indelebile nella storia di SSC Napoli, Parma Calcio 1913 e soprattutto del Chelsea FC, club di cui è diventato una vera leggenda internazionale. Vincitore di numerosi trofei tra Italia e Inghilterra, nel 1997 è stato nominato Miglior Calciatore della Premier League ed è stato successivamente inserito nella Hall of Fame del Chelsea.

Accanto ai successi sportivi, Zola si è distinto negli anni per il suo impegno sociale e benefico, diventando nel 2007 Goodwill Ambassador di UNICEF Italia e partecipando a numerose iniziative dedicate ai giovani e alle persone più fragili.

«È stato un grande onore consegnare questo riconoscimento a Gianfranco Zola, un uomo che rappresenta l’eccellenza non solo nello sport, ma soprattutto nei valori umani. “La Notte dei Leoni” è una serata che parla la nostra stessa lingua: quella dello sport, del rispetto e della vicinanza ai più fragili. Gianfranco è stato uno dei più grandi calciatori italiani nel mondo, mantenendo però sempre un’umiltà rara e un profondo rispetto per tutti», ha dichiarato Mauro Atturo.

La premiazione, accompagnata dall’applauso dello stadio, ha rappresentato uno dei momenti simbolo dell’intera manifestazione, rafforzando il messaggio dell’evento: unire sport, solidarietà e valori umani attraverso esempi positivi capaci di ispirare le nuove generazioni.