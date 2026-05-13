'Giochi del Mediterraneo': a 100 giorni dall'inaugurazione, Ferraro S.p.a. verso la conclusione dei lavori



TARANTO – A margine della conferenza del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, organizzata a 100 giorni dal 21 agosto, data di inizio della manifestazione, Ferraro S.p.A. - tra i principali player italiani delle costruzioni incaricato della progettazione esecutiva e realizzazione dello Stadio del Nuoto e del Palaricciardi - fa il punto sulla fase conclusiva dei lavori che saranno consegnati entro metà luglio nel pieno rispetto del cronoprogramma come affermato durante l’incontro dal Commissario Straordinario dei Giochi, Massimo Ferrarese. – A margine della conferenza del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, organizzata a 100 giorni dal 21 agosto, data di inizio della manifestazione, Ferraro S.p.A. - tra i principali player italiani delle costruzioni incaricato della progettazione esecutiva e realizzazione dello Stadio del Nuoto e del Palaricciardi - fa il punto sulla fase conclusiva dei lavori che saranno consegnati entro metà luglio nel pieno rispetto del cronoprogramma come affermato durante l’incontro dal Commissario Straordinario dei Giochi, Massimo Ferrarese.





Angelo Ferraro, Direttore Generale di Ferraro S.p.A. ha dichiarato: "Siamo entrati nella fase di completamento delle opere di finitura, quella in cui entrano in campo le squadre specialistiche chiamate a realizzare alcune delle lavorazioni più delicate e visibili dell’intero progetto. È una fase decisiva, alla quale stiamo dedicando il massimo impegno affinché ogni dettaglio sia all’altezza della complessità progettuale, strutturale e costruttiva delle due opere. Una complessità straordinaria che oggi ci porta a guardare con grande gratitudine al lavoro svolto da tutte le persone coinvolte nel progetto, capaci di affrontare sfide tecniche di assoluto rilievo grazie anche al costante supporto e alla collaborazione degli organizzatori e del Governo. Il nostro grazie va al ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese".





Stadio del Nuoto: copertura completata, ora le finiture. Lo Stadio del Nuoto ha raggiunto una tappa ingegneristicamente cruciale: la copertura è stata completata. Al momento le squadre sono concentrate nel completamento delle opere di finitura: posa pavimentazioni, stuccature, tinteggiature, oltre che sull'installazione degli impianti e delle vasche olimpioniche, delle tribune da 2.000 posti e degli arredi funzionali.





Palaricciardi: struttura montata e copertura ultimata. Parallelamente, anche il cantiere del Palaricciardi — destinato a diventare uno dei più importanti impianti di atletica indoor d'Europa, con una capienza di 1.500 posti — registra importanti progressi: la struttura portante è stata interamente montata, la copertura è stata completata e le partizioni interne sono in fase di ultimazione, risultano in fase di completamento le finiture interne degli spogliatoi e sono state avviate le sistemazioni esterne e le attività di realizzazione della pista di atletica.