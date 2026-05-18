Gioia del Colle, focus sulla tubercolosi bovina: incontro pubblico sull’aggiornamento dello status sanitario della provincia di Bari
GIOIA DEL COLLE – Si terrà mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 20:00, presso l’ex Macello comunale, l’incontro informativo “Tubercolosi bovina: focus sulla variazione dello status sanitario della provincia di Bari”, promosso dal Comune di Gioia del Colle.
L’appuntamento sarà dedicato all’analisi della sospensione della qualifica di indennità da tubercolosi bovina che riguarda il territorio provinciale, con l’obiettivo di aprire un confronto tra istituzioni locali, settore sanitario veterinario e mondo agricolo.
All’incontro interverranno il sindaco Giovanni Mastrangelo, l’assessora all’Agricoltura Francesca Pugliese, il presidente della 2ª Commissione consiliare Giuseppe Junior Petrera e il direttore dell’U.O.C. Area Sud SIAV A della ASL Bari, Vito Antonio Paradiso.
A moderare i lavori sarà Donato Stea, presidente della Consulta comunale per agricoltura, zootecnia e salvaguardia del territorio.
L’iniziativa rappresenta un momento di aggiornamento tecnico-istituzionale su una tematica rilevante per il comparto zootecnico locale, con ricadute dirette sulla gestione sanitaria degli allevamenti e sulle prospettive economiche del settore.