Putignano, ampia partecipazione all’iniziativa contro l’omolesbobitransfobia: installato un cartello permanente e adesione alla rete Re.A.DY

PUTIGNANO – Grande partecipazione in città per l’iniziativa “STOP Omolesbobitransfobia”, promossa dal Comune di Putignano insieme alla Consulta Giovanile e a Onde Culturali APS in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia.

L’obiettivo dell’evento è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza sul contrasto a ogni forma di discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere, promuovendo inclusione, rispetto e tutela dei diritti civili.

La manifestazione si è aperta in piazza XX Settembre con un momento partecipato di realizzazione collettiva del telo “Stop Omolesbobitransfobia”, che ha coinvolto cittadini, giovani e associazioni del territorio in un’azione simbolica condivisa.

Successivamente è stato inaugurato in Corso Umberto I un cartello permanente con la scritta “STOP Omolesbobitransfobia”, donato dall’azienda Nuova Italgrafica. All’evento hanno preso parte rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, tra cui il sindaco Michele Vinella, l’assessore alla coesione e inclusione sociale Gianluca Miano, la consigliera di parità della Regione Puglia Lella Ruccia, il presidente della Consulta Giovanile Vito Notarangelo e altri esponenti locali.

Nel corso della serata il Comune ha annunciato l’adesione alla rete nazionale Re.A.DY, che riunisce Regioni ed enti locali impegnati nella prevenzione e nel contrasto dell’omolesbobitransfobia. L’adesione è stata approvata con delibera di giunta del 14 maggio 2026 e nasce da una proposta avanzata dalla Consulta Giovanile.

Il programma è proseguito al Museo Romanazzi-Carducci con l’affissione del telo realizzato durante la giornata e si è concluso in piazza Plebiscito con un drag show curato dall’associazione Kalòs, che ha proposto un momento artistico dedicato alla libertà di espressione e alla valorizzazione delle diversità.

L’iniziativa è stata realizzata anche grazie al contributo delle operatrici del Servizio Civile Universale e di Radio JP, confermando la volontà dell’amministrazione di promuovere occasioni di partecipazione e sensibilizzazione sui temi dei diritti e della coesione sociale.

Sia il presidente della Consulta Giovanile Vito Notarangelo sia il sindaco Michele Vinella hanno sottolineato il valore dell’iniziativa come segnale di apertura e inclusione per la comunità, evidenziando l’importanza di un impegno condiviso contro ogni forma di discriminazione.