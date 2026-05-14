Green Fair inaugura alla Fiera del Levante: la Puglia protagonista della transizione energetica

BARI - È stata inaugurata giovedì 14 maggio, alla Fiera del Levante di Bari, la prima edizione di Green Fair, la nuova piattaforma dedicata alle energie pulite e alle tecnologie per la transizione energetica, che riunisce istituzioni, imprese, professionisti e cittadini in un confronto sui temi dell’innovazione sostenibile.

La giornata inaugurale si è aperta alle 10.30 con la cerimonia ufficiale moderata dalla giornalista di Telenorba Donatella Azzone. Nel corso dell’evento sono stati trasmessi i videomessaggi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto. Hanno inoltre portato i saluti istituzionali diversi rappresentanti delle istituzioni nazionali, europee e locali, tra cui europarlamentari, membri del governo, amministratori regionali e il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.

Proprio Frulli ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa, evidenziando come Green Fair rappresenti un progetto sostenuto in modo operativo e strutturale dalla Fiera del Levante, anche attraverso un supporto economico dedicato. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di consolidare un percorso già avviato nella precedente edizione sperimentale, rafforzando il ruolo della Puglia come regione leader nella produzione e nello sviluppo delle energie rinnovabili.

Secondo il presidente della Fiera del Levante, la manifestazione assume un’importanza particolare in un contesto in cui la transizione energetica rappresenta una delle principali sfide economiche e ambientali. L’ampia partecipazione istituzionale, nazionale ed europea, viene letta come un segnale della crescente attenzione verso il territorio pugliese e le sue potenzialità nel settore green.

Green Fair proseguirà fino al 16 maggio, con un programma di incontri, esposizioni e momenti di confronto dedicati a innovazione, sostenibilità e nuovi modelli energetici. L’iniziativa punta a rafforzare il ruolo della Fiera del Levante come hub di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del territorio, promuovendo una visione integrata tra crescita e sostenibilità.