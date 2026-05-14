Sicurezza, Stefanazzi (PD): 'Piantedosi in Puglia? Spero non si riveli semplice passerella'



ROMA - "Dopo decine di interrogazioni senza riscontri – le ultime proprio in questi giorni per denunciare l’assalto alla BCC di Carmiano e la preoccupante crescita del fenomeno delle babygang anche in Puglia – il Ministro Piantedosi si fa finalmente vivo. Non di certo per rispondere nel merito alle preoccupazioni espresse negli atti che ho depositato, ma quantomeno per toccare con mano le difficoltà del nostro territorio e delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine che tentano di salvaguardarlo e difenderlo dalla recrudescenza delle organizzazioni criminali". Così Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico. - "Dopo decine di interrogazioni senza riscontri – le ultime proprio in questi giorni per denunciare l’assalto alla BCC di Carmiano e la preoccupante crescita del fenomeno delle babygang anche in Puglia – il Ministro Piantedosi si fa finalmente vivo. Non di certo per rispondere nel merito alle preoccupazioni espresse negli atti che ho depositato, ma quantomeno per toccare con mano le difficoltà del nostro territorio e delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine che tentano di salvaguardarlo e difenderlo dalla recrudescenza delle organizzazioni criminali". Così Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico.





"Quanto sta avvenendo in Puglia, e in modo particolare nel Salento, merita un’attenzione massima da parte delle istituzioni nazionali. Attenzione che, finora, non è stata affatto riconosciuta. Ogni giorno – continua il dem – ci troviamo di fronte a fatti di cronaca più che allarmanti: sparatorie, rapine, assalti a bancomat e portavalori, estorsioni, violenze, atti minatori e tanto altro. La criminalità organizzata sta rialzando la testa qui in Puglia e le nostre forze dell’ordine si fanno in quattro per contenere un fenomeno sempre più largo e allarmante. Sono anni che chiediamo al Governo un sostegno concreto al lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine. Mi auguro davvero, per la serenità di tutte le nostre comunità, che la visita del Ministro non si riveli una semplice ‘passerella’, ma possa rappresentare una svolta per la sicurezza di questo territorio".