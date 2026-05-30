Huntington, la Regione Puglia aderisce alla campagna di sensibilizzazione: sede illuminata di magenta

BARI – La Regione Puglia partecipa alla campagna mondiale di sensibilizzazione sulla Malattia di Huntington, aderendo all’iniziativa promossa dalla Lega Italiana Ricerca Huntington – Puglia.

Nelle serate del 30 e 31 maggio la facciata della sede della Presidenza della Giunta regionale, sul Lungomare Nazario Sauro a Bari, sarà illuminata di colore magenta, simbolo internazionale della consapevolezza su questa patologia neurodegenerativa.

L’iniziativa si inserisce nel mese dedicato alla conoscenza della Malattia di Huntington e ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione su una malattia genetica, ereditaria e progressiva che compromette nel tempo le capacità motorie, cognitive e comportamentali, con un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Secondo le stime riportate, in Puglia le persone colpite sarebbero circa 600, mentre altre 2.500 risultano a rischio genetico.

Con questo gesto simbolico, la Regione rinnova il proprio impegno nel sostegno alle iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle patologie rare e neurodegenerative, puntando a diffondere maggiore consapevolezza e attenzione pubblica su una malattia ancora poco conosciuta.