“Icaro Experience”: un evento esperienziale per famiglie tra letteratura, natura e spettacolo equestre

LECCE - Sabato 9 maggio 2026, alle ore 18:30, il suggestivo scenario de Il Piccolo Ranch, sulla litoranea San Cataldo–San Foca, ospiterà un appuntamento unico nel suo genere: un evento esperienziale dedicato alle famiglie, capace di unire cultura, intrattenimento e contatto con la natura.L’iniziativa rientra nel progetto Icaro Experience, promosso da I libri di Icaro, in collaborazione con Il Piccolo Ranch e con il supporto di Pro Loco Lecce APS, con l’obiettivo di trasformare il classico incontro con l’autore in un’esperienza immersiva e coinvolgente.Il programma prevede un’accoglienza iniziale all’interno del ranch, con la possibilità di conoscere da vicino i cavalli e vivere un primo momento di contatto con l’ambiente naturale. A seguire, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo equestre dal vivo, capace di emozionare grandi e piccoli: dalla dolcezza della giovane amazzone Shamira, all’energia e all’adrenalina delle esibizioni di Kevin, fino all’eleganza delle performance di dressage e salto con Erika.Dopo lo spettacolo, spazio alla cultura con l’incontro con l’autore Roberto Pennella, che presenterà il suo libro Fragili confini in un dialogo aperto e dinamico con Maria Gabriella de Judicibus, scrittrice e presidente della Pro Loco Lecce. Un momento di confronto e condivisione che si inserisce perfettamente nello spirito dell’iniziativa: rendere la letteratura accessibile, viva e profondamente connessa alle emozioni e ai luoghi.L’evento è pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, con particolare attenzione alle famiglie, offrendo un’occasione di socialità e crescita culturale in un contesto informale e accogliente.L’ingresso è libero e gratuito.Tel. 327 1261369 – 371 1878199Un appuntamento da non perdere, dove le storie escono dalle pagine e prendono vita, tra natura, emozioni e spettacolo.