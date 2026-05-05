Premio Alessandro Leogrande 2026, al Teatro Fusco la conferenza stampa della X edizione

TARANTO - Si terrà giovedì 7 maggio, alle ore 10.30, nel foyer del Teatro Fusco di Taranto, la conferenza stampa di presentazione della cerimonia di premiazione della X edizione del Premio Alessandro Leogrande 2026.

All’incontro parteciperanno Annagrazia Angolano, consigliera della VI Commissione Regione Puglia, il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il vicesindaco Mattia Giorno e Orietta Limitone, presidente dell’Associazione Presìdi del libro.

Il Premio di giornalismo narrativo dedicato a Alessandro Leogrande è ideato e organizzato dall’Associazione Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Taranto, il supporto del partner Edison e la collaborazione della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, impegnata nel portare avanti inchieste e attività editoriali nel solco del lavoro di Leogrande.

Giunto alla sua decima edizione, il premio propone ogni anno cinque opere di giornalismo narrativo selezionate dall’associazione e dalle candidature delle precedenti edizioni. I testi vengono letti e votati dai circoli di lettura dei Presìdi del libro e dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado pugliesi, coinvolti grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 9 maggio, alle ore 18.00, sempre al Teatro Fusco. A condurre gli incontri con gli autori sarà il giornalista Giorgio Zanchini.