Il barese Stefan Quinto presenta il nuovo singolo "Sempre noi"

“Sempre Noi” (ADP Records) è il nuovo singolo di Stefan Quinto, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto dallo stesso cantautore e musicista pugliese insieme al musicista/compositore Francesco Cavallo, esplora il tema della resilienza attraverso una narrazione intensa ed emotiva.

Con sonorità indie-pop intime e cinematografiche, “Sempre Noi” racconta quei rapporti capaci di resistere al tempo, agli errori e alla distanza. Una canzone che celebra l’amore e i legami umani in tutte le loro sfumature, trasformando fragilità e difficoltà in connessione autentica.

Stefan Quinto, all’anagrafe Stefano Giaquinto (Modugno, Bari, 1995), è un cantautore e polistrumentista pugliese. Dopo la formazione accademica in batteria e percussioni jazz presso il Conservatorio di Matera, debutta nel 2021 con i singoli Heroes e To You partecipando a diversi festival ed eventi, seguiti dall'elettrizzante Lovers On Fire (Terzo posto 2MariSong festival, premio miglior brano radiofonico Appulive 2024) Nel 2023 pubblica Fantàsia, primo brano in italiano, che lo porta alle fasi finali di Area Sanremo e con cui inaugura il suo primo tour "Fantàsia24". Nel 2024 pubblica i singoli Romantica raggiungendo testate giornalistiche ed emittenti nazionali quali Rai Radio1. Successivamente collabora con Francesco Cavallo alla stesura di Endless Night oltre a Like A Dream con Perry & Fledger. Nel 2025 arriva alle selezioni finali del Festival di Castrocaro presentando il singolo Come Va, Va. La sua musica, autentica e introspettiva, unisce istinto pop e raffinatezza compositiva, raccontando storie universali con uno stile personale e riconoscibile.