“Il Libro Possibile” 2026, presentazione a Bari della XXV edizione del festival
BARI - Si terrà mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 11, presso il Circolo della Vela Bari, la conferenza stampa di presentazione della XXV edizione del festival “Il Libro Possibile”.
L’evento illustrerà il programma della nuova edizione, che si svolgerà in due tappe: dall’8 all’11 luglio a Polignano a Mare e dal 21 al 25 luglio a Vieste.
Alla conferenza interverranno Antonio Decaro, l’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace, il sindaco della Città metropolitana di Bari Vito Leccese, il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e il sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri.
A presentare i contenuti del festival sarà anche Rosella Santoro, direttrice artistica della rassegna.
Giunto alla sua venticinquesima edizione, “Il Libro Possibile” si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate pugliese, capace di coniugare letteratura, attualità e spettacolo in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione.