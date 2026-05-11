Il Real Celle di San Vito vince la Coppa Disciplina: premiati fair play e correttezza

CELLE DI SAN VITO - Real Celle di San Vito conquista la Coppa Disciplina nel campionato di Terza Categoria campana, girone di Benevento, distinguendosi come la squadra più corretta e sportiva della stagione.

Il riconoscimento premia le società che durante il campionato si contraddistinguono per fair play, comportamento corretto di giocatori, dirigenti e tifosi, con il minor numero di sanzioni disciplinari tra ammonizioni, espulsioni e multe.

Per il piccolo borgo di Celle di San Vito, il comune meno popoloso della Puglia, si tratta di un risultato accolto con grande orgoglio. La sindaca Palma Maria Giannini ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Sono davvero contenta che la squadra si sia distinta soprattutto per il comportamento e il fair play dimostrato in campo”.

Dal punto di vista sportivo, il Real Celle di San Vito ha chiuso il campionato all’ottavo posto con 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e dodici sconfitte. Ma il valore simbolico della Coppa Disciplina supera il risultato del campo, come sottolineato dall’allenatore e capitano Fabio Romano: “Questo premio è una vittoria per tutto il paese. Fare calcio a Celle resta comunque una grande vittoria”.

Negli ultimi anni la squadra è diventata una piccola storia di sport e identità territoriale. Nel 2022 il club passò dalla Terza Categoria foggiana a quella di Benevento, scelta che attirò l’attenzione nazionale e portò il Real Celle anche su Il Settimanale di Rai 3 con un servizio dedicato intitolato “La squadra emigrante”.

Curioso anche il legame internazionale con il Loughgall FC, club nordirlandese della piccola cittadina di Loughgall, con cui nel 2023 è stato stretto un gemellaggio sportivo. Due realtà minuscole accomunate dalla passione per il calcio.

A sostenere il progetto sportivo anche uno sponsor speciale: “Romano Automobili”, autosalone di Ohlsbach fondato dall’emigrato cellese Giuseppe Romano.

Negli ultimi anni il Real Celle di San Vito è finito anche al centro dell’attenzione televisiva nazionale grazie a Propaganda Live, dove si parlò persino della possibilità di affidare la panchina al giornalista Giovanni Floris.