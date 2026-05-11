I Mezzotono arrivano a Molfetta: lo spettacolo “a cappella” conquista la Fondazione Valente

MOLFETTA - Mezzotono, la celebre “Piccola orchestra italiana senza strumenti”, sarà protagonista giovedì 15 maggio alle 20.30 nell’auditorium Madonna della Rosa di Molfetta per un nuovo appuntamento della rassegna “Spirale armonica”.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Musicale Valente, presieduta da Marcello Carabellese, con la direzione artistica di Pietro Laera.

Nessuno strumento sul palco: soltanto cinque voci capaci di creare melodie, ritmi e vere orchestrazioni attraverso il fascino del canto “a cappella”. Una formula che ha reso i Mezzotono una delle realtà italiane più apprezzate a livello internazionale, grazie a uno spettacolo che unisce virtuosismo vocale, comicità e teatralità.

Fondato in Puglia nel 2003, il gruppo ha raggiunto un traguardo unico: esibirsi in oltre settanta Paesi nei cinque continenti, diventando il primo ensemble vocale al mondo a riuscirci. Dai festival jazz ai teatri internazionali, il quintetto ha conquistato il pubblico con un repertorio che spazia tra jazz, swing, classici italiani e musica internazionale.

Durante lo show ogni voce si trasforma in uno strumento diverso: batteria, contrabbasso, tromba o chitarra, dando vita a un’esperienza musicale dinamica e coinvolgente che punta molto anche sull’interazione con il pubblico.

L’appuntamento molfettese si preannuncia come una serata all’insegna della leggerezza, dell’ironia e della creatività musicale.

Per informazioni è disponibile il numero 349.7873941. Biglietti acquistabili su Diyticket