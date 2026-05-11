“Tango Passion” al Teatro Forma: il fascino del tango con un quartetto internazionale

BARI – Prosegue la stagione “Soundscapes”, firmata da Pietro Laera per l’Aps Nel Gioco del Jazz presieduta da Donato Romito. Mercoledì 13 maggio, alle ore 21, il Teatro Forma ospiterà “Tango Passion”, progetto musicale dedicato all’universo poetico del tango.

Sul palco quattro musicisti di fama internazionale: Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon, Anton Jablokov al violino, Adam Kuruc al pianoforte e Claude Hauri al violoncello.

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra Argentina e Uruguay, ripercorrendo le origini popolari del tango fino alle suggestioni del “tango nuevo”. Un repertorio che intreccia memoria, migrazione, malinconia e passione, elementi centrali di una delle forme artistiche più riconoscibili al mondo.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’eredità di Astor Piazzolla, il grande innovatore che ha rivoluzionato il tango tradizionale aprendolo al jazz e alla musica contemporanea, trasformandolo in una forma espressiva moderna e universale.

Il concerto vedrà protagonisti artisti con importanti esperienze internazionali: Jablokov, formatosi tra Bratislava, Lucerna ed Essen, ha calcato prestigiosi palcoscenici europei; Hauri è docente al Conservatorio di Vibo Valentia e svolge un’intensa attività concertistica internazionale; Pietrodarchi, considerato tra i massimi interpreti italiani del bandoneon, ha collaborato con artisti come Andrea Bocelli e Gabriele Mirabassi; mentre Kuruc ha lavorato con realtà di primo piano come la Los Angeles Philharmonic.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 338.9031130. Biglietti acquistabili anche su Liveticket