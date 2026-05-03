Inter campione d’Italia: battuto il Parma, arriva il 21° scudetto con tre giornate d’anticipo

Inter fb

MILANO - È festa grande per l’Inter Milan, che supera il Parma Calcio 1913 e conquista lo scudetto con tre turni d’anticipo, il 21° della sua storia.

La squadra allenata da Cristian Chivu parte forte e prende subito in mano il gioco, costruendo diverse occasioni. Il vantaggio arriva nel recupero del primo tempo grazie a Marcus Thuram, bravo a finalizzare un assist di Piotr Zieliński.

Nella ripresa l’Inter gestisce e colpisce ancora: raddoppio firmato da Henrikh Mkhitaryan su assist di Lautaro Martínez, chiudendo di fatto la partita sul 2-0.

Il successo consente ai nerazzurri di volare a +12 sul SSC Napoli, rendendo aritmeticamente impossibile la rimonta delle inseguitrici.

Al triplice fischio può esplodere la festa: lo scudetto è matematico e la celebrazione si sposta subito allo Stadio San Siro, dove squadra e tifosi celebrano un titolo conquistato con grande continuità e solidità lungo tutta la stagione.