Inter da doppio trionfo: scudetto e Coppa Italia, Lazio fuori dall’Europa League

ROMA - Dopo la conquista del 21° scudetto, la squadra di Inter di Christian Chivu festeggia anche la decima Coppa Italia della sua storia, centrando così il “double” stagionale. Una serata amara invece per la Lazio, che vede sfumare la qualificazione alla prossima Europa League.

La partita si sblocca al 14’, quando un episodio sfortunato punisce i biancocelesti: su calcio d’angolo battuto da Dimarco, Marusic devia di testa nella propria porta, battendo Motta e firmando l’1-0 nerazzurro. L’Inter prende fiducia e continua a spingere, mentre la Lazio fatica a reagire con continuità.

Al 35’ arriva il raddoppio: Dumfries costruisce l’azione e serve un assist preciso a Lautaro, che approfitta di un errore in fase di costruzione di Tavares e insacca il 2-0. Un gol che indirizza definitivamente la gara e complica i piani della Lazio già nel primo tempo.

Nella ripresa la formazione biancoceleste prova a riaprire il match con le occasioni create da Noslin e Dia, ma senza riuscire a concretizzare. L’Inter controlla con ordine e sfiora anche il tris con Luis Henrique e Zielinski, protagonisti di due conclusioni pericolose che non cambiano però il risultato finale.

Al triplice fischio è festa nerazzurra: doppietta stagionale tra campionato e Coppa Italia e ulteriore conferma della solidità del progetto tecnico. Per la Lazio, invece, resta il rammarico per un obiettivo europeo mancato e per una gara indirizzata dagli episodi già nella prima frazione.